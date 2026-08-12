Dietrofront di Donald Trump sulla candidatura alle presidenziali Usa 2028, "mi piacerebbe ma legge è ferrea"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo aver annunciato la possibile candidatura per le presidenziali 2028 in una cena di gala a fine luglio, Donald Trump fa marcia indietro: “La legge in materia è molto chiara e rigorosa”. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti sull’ipotesi di un terzo mandato non consecutivo alla Casa Bianca.

Donald Trump, le parole sulla possibile candidatura

Come riporta l’ANSA, Donald Trump è tornato a parlare della possibile candidatura alle presidenziali del 2028.

Il tycoon ha spiegato che “tutti mi chiedono se correrò nel 2028 ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa”.

L’attuale presidente degli Stati Uniti non ha negato che gli piacerebbe candidarsi ma “la legge è molto ferrea”.

La costituzione, infatti, vieta la possibilità di un terzo mandato.

L’annuncio durante una cena di gala

Il 25 luglio Donald Trump aveva aperto all’ipotesi di una candidatura alle prossime presidenziali.

Durante la cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, aveva dichiarato: “Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo”.

La frase era un riferimento alle discusse elezioni del 2020 quando perse contro Joe Biden.

In quell’occasione, Donald Trump indossò anche un cappellino con la scritta “Trump 2028”.

“È questa la mia intenzione. E questa è… la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po’”, le parole rivolte ai presenti.

La fuga dal vertice della Nato

Dopo aver parlato della candidatura, il presidente degli Stati Uniti ha risposto anche alle domande dei giornalisti in merito alla fuga dal vertice della Nato in Turchia.

L’episodio è avvenuto a luglio e a tal proposito Donald Trump ha dichiarato: “Ricevo molte minacce. Molte minacce di cui non siete a conoscenza. Chiunque abbia un ruolo di peso deve affrontare molte minacce. Chi non conta nulla non viene minacciato. Credo di essere il bersaglio principale”.

Queste le parole riportate dall’ANSA.

Ha poi aggiunto: “Dipende esclusivamente dal Secret Service. Io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare”.