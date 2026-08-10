Difende il figlio durante la lite a Chieti nel lungomare di Fossacesia, 50enne gravissimo dopo l'aggressione

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Ore di apprensione a Chieti dove un 50enne di Lanciano lotta tra la vita e la morte dopo essere stato colpito da un pugno. L’uomo era intervenuto a Fossacesia dove suo figlio stava litigando con un 18enne. Nel tentativo di dividere i due, però, è stato colpito alla faccia dal giovane rivale di suo figlio e ora le sue condizioni sono gravissime.

Aggressione a Fossacesia, Chieti: un uomo è grave

Un 50enne di Lanciano, provincia di Chieti, e originario di Altino è ricoverato in un ospedale di Pescara in condizioni gravissime a causa di un trauma cranico commotivo. Il suo quadro clinico è critico.

L’uomo è stato colpito da un pugno mentre stava cercando di difendere suo figlio durante una lite scoppiata sul lungomare di Fossacesia. A centrarlo sarebbe stato un 18enne che è ora indagato per lesioni gravi.

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La ricostruzione

I fatti risalgono alla notte tra sabato 8 agosto e domenica 9 e sono avvenuti sul lungomare del vicino comune di Fossacesia. Qui, il figlio della vittima dell’aggressione stava trascorrendo una serata nei locali della movida. Intorno alle 4, nel cortile del locale Supporter Beach, sarebbe scoppiato un litigio per futili motivi tra lo stesso ragazzo e altri suoi coetanei, tra cui un 18enne di Fossacesia

Avvisato di quanto stava accadendo, il 50enne – un dipendente Stellantis – si è recato sul posto ed è intervenuto per sedare la rissa, dividere i due contendenti e riportare a casa il figlio.

È qui però che l’uomo è stato colpito con un violento pugno alla mandibola che lo ha fatto cadere a terra esanime e gli ha fatto battere anche la testa sull’asfalto. L’aggressore sarebbe già stato identificato e denunciato a piede libero per lesioni gravi.

Le indagini

Immediati i soccorsi per il genitore le cui condizioni però sono apparse fin da subito molto gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Atessa. Trasportato in ospedale, l’uomo è stato trasferito a Pescara, dove è stato sottoposto a intervento e dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia del Santo Spirito per un trauma cranico commotivo. Come riportato dai media locali, le lesioni cerebrali riportate sarebbero gravissime.

Le indagini sono in capo ai carabinieri della stazione di Fossacesia e a quelli di Ortona. Fondamentali saranno le testimonianze dei tanti giovani presenti in quel momento e le eventuali telecamere nel ricostruire quanto accaduto. Il 19enne è ad ora indagato per lesioni gravi.

Il sindaco della cittadina, Enrico Di Giuseppantonio, ha commentato così la vicenda: “Sono profondamente addolorato per quanto accaduto a Fossacesia. Il mio primo pensiero va alla persona che sta lottando per la vita e alla sua famiglia, alla quale rivolgo la vicinanza mia e di tutta Fossacesia. In questo momento dobbiamo avere rispetto e fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura. È importante che siano gli accertamenti a ricostruire con precisione quanto è accaduto e a stabilire eventuali responsabilità, senza alimentare giudizi o ricostruzioni premature”.