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La Polizia di Stato di Aprilia (Latina) ha fatto scattare due misure cautelari per lesioni personali aggravate nei confronti di due uomini. L’intervento degli agenti arriva in seguito a un’aggressione avvenuta il 24 marzo scorso, scatenata dalla decisione della vittima di prendere le difese di un giovane assalito dagli indagati.

Due indagati ad Aprilia

Gli agenti, come anticipato, hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica.

I due indagati sono stati ritenuti coinvolti nei fatti in concorso, e hanno ricevuto misure diverse: per uno di essi è stato disposto il trasferimento in carcere, per l’altro gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’aggressione dopo una discussione

Stando alla ricostruzione degli investigatori del Commissariato, i due avrebbero colpito un uomo con pugni e, in un caso, anche con una mazza da baseball. L’episodio sarebbe avvenuto dopo una precedente discussione, durante la quale la persona offesa era intervenuta per difendere un giovane.

La vittima ha riportato lesioni al capo, a una mano e a un braccio ed è stata accompagnata al pronto soccorso. Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda raccogliendo la denuncia della persona offesa e le dichiarazioni di altri soggetti, svolgendo accertamenti sanitari e procedendo a individuazioni fotografiche.

Le indagini

Gli elementi raccolti dai poliziotti sono stati trasmessi al giudice, che ha disposto le misure poi eseguite dagli agenti del Commissariato.

Le indagini si sono svolte sotto il coordinamento della Procura di Latina, diretta dal procuratore Gregorio Capasso.

IPA