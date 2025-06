Difesa di Andrea Sempio nomina l'esperto dattiloscopista Luigi Bisogno per l'incidente probatorio: il motivo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La difesa di Andrea Sempio, il nuovo indagato nel caso del delitto di Garlasco, ha deciso di mettere in campo anche l’esperto dattiloscopista Luigi Bisogno in vista dell’incidente probatorio. Bisogno è un ex ispettore superiore della Polizia di Stato in pensione dal 2010, che si è occupato per quasi 25 anni di diversi casi di omicidio e cold case.

La mossa della difesa di Andrea Sempio

Nella giornata di lunedì 16 giugno, come riferito dall’agenzia ANSA, gli avvocati difensori di Andrea Sempio Massimo Lovati e Angela Taccia depositeranno la nomina dell’esperto dattiloscopista Luigi Bisogno in vista dell’incidente probatorio. Bisogno affiancherà l’ex comandante del Ris dei carabinieri Luciano Garofano.

La difesa di Sempio, come già emerso dal verbale della gip di Pavia Daniela Garlaschelli sull’ultima udienza in vista dei maxi accertamenti genetici, si era riservata la possibilità di nominare un dattiloscopista.

Fonte foto: ANSA

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio

Questo perché, nonostante l’incidente probatorio non verta nello specifico su analisi di questo tipo, sia la giudice che le altre parti hanno nominato esperti dattiloscopisti dal momento che uno dei punti riguarderà la ricerca e poi l’eventuale comparazione di profili genetici su 35 “para-adesivi” contenenti 58 impronte repertate all’epoca dei fatto.

Per l’apertura di quelle fascette e per verificare il loro stato di conservazione negli anni, sarà importante, anche per la difesa di Andrea Sempio il contributo del consulente dattiloscopista.

Chi è l’esperto dattiloscopista Luigi Bisogno

Luigi Bisogno è un ex ispettore superiore della Polizia di Stato, in pensione dal 2010.

Per quasi 25 anni ha lavorato, come esperto di impronte e scene del crimine, al Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica della Questura di Napoli, per il quale si è occupato di diversi casi di omicidio e cold case.

Lo sfogo di Andrea Sempio trasmesso da Quarto Grado

La trasmissione Quarto Grado ha diffuso un audio in cui Andrea Sempio, nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, si è lasciato andare a uno sfogo:

“La cosa che mi sta dando molto fastidio in questo periodo è che ora stanno proprio mangiando sui morti. Stanno facendo uscire delle cose che sono vergognose“.

Il riferimento è all’amico Michele Bertani, morto suicida nel 2016, e alla stessa Chiara Poggi (“Se non hai rispetto, almeno la decenza verso di lei e verso la famiglia” ha detto ancora Sempio).