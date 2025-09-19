Difesa e cybersecurity, l'Italia si prepara alla guerra ibrida arruolando hacker: presentato il Ddl Minardo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una sorta di trincea cibernetica per combattere la guerra ibrida con il supporto di specialisti esterni capaci di fronteggiare gli hacker o di contrattaccare al loro stesso livello. In tempi in cui purtroppo la guerra non è solo una metafora ma è una realtà e soprattutto viene combattuta anche sul fronte della tecnologia e dell’informatica (la cosiddetta guerra ibrida), l’Italia schiera il suo esercito. Alla Cameras, infatti, è stato presentato un disegno di legge che rafforza il ruolo delle Forze Armate nello spazio cyber.

Cos’è il Ddl Minardo

Il documento porta la prima firma del presidente della commissione Difesa Nino Minardo. Le norme vigenti vengono aggiornate, riconoscendo ai militari italiani la possibilità di intervenire nel cyberspazio anche in tempo di pace e al di fuori di scenari di guerra tradizionale, per proteggere istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini.

Si tratterà, in pratica, “di operazioni in ambito cibernetico sul territorio nazionale e all’estero, anche quando non opera congiuntamente con il personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza“.

Questa iniziativa della Difesa vuole essere una risposta anche agli attacchi hacker, provenienti soprattutto dai pirati filorussi che sostengono il governo di Mosca, che si sono moltiplicati dall’inizio della guerra in Ucraina.

All’attacco degli hacker

Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva già posto l’accento sul fatto che tutta l’Europa subisce continuamente attacchi informatici alle proprie infrastrutture senza poter però contrattaccare. Ecco dunque che il Ddl prevede la possibilità di ricorrere anche al supporto di competenze tecniche esterne altamente specializzate, ma sempre sotto il controllo istituzionale.

Un intervento di questo tipo avverrebbe quando ci saranno “eccezionali necessità connesse all’acquisizione di specifiche competenze tecniche le attività”, si legge nel documento: in questo caso le procedure informatiche verranno “svolte dalle Forze armate in concorso con personale ad esso estraneo”, quando “risulta che il ricorso alla loro opera era indispensabile ed era stata autorizzata”.

Questo tipo di personale verrebbe “equiparato, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale delle Forze armate che ha preso parte alle richiamate attività”.

Corsi di formazione cyber defence

Inoltre presso gli istituti e le scuole di formazione militare è previsto l’inserimento di corsi di formazione e di attività di insegnamento della materia cyber defence e sicurezza informatica.

Il ministro della Difesa determina i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione”, è scritto nel documento in cui si fa riferimento alla specializzazione degli stessi militari. Già tra una decina di giorni il disegno di legge potrebbe arrivare in Commissione Difesa per la discussione.

