Un arresto: questo il bilancio dell’indagine condotta dalla Squadra mobile di Foggia che ha portato alla luce un caso di diffamazione aggravata dall’uso dell’intelligenza artificiale. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver creato e diffuso immagini artefatte e frasi offensive ai danni di una coetanea, utilizzando strumenti digitali e chiedendo suggerimenti a sistemi di IA. L’operazione è stata conclusa questa mattina, dopo che la vittima aveva presentato querela il 31 luglio scorso.

Un caso di diffamazione a Foggia

L’attività investigativa ha preso il via dopo la segnalazione di una giovane donna a Foggia. La ragazza, a partire dal mese di giugno, aveva iniziato a trovare in varie zone della città, in particolare nei pressi di istituti scolastici, alcune fotografie che la ritraevano con il volto sovrapposto alle parti intime di un’altra donna. Le immagini erano accompagnate da frasi volgari e diffamatorie, pensate per ridicolizzarla e suscitare scalpore tra gli adolescenti.

I poliziotti della Squadra mobile hanno avviato una serie di audizioni, ascoltando la vittima, le persone a lei vicine e coloro che avevano avuto modo di vedere le immagini manipolate. Grazie a queste testimonianze gli investigatori hanno potuto restringere il campo dei sospetti, concentrandosi su un giovane coetaneo della ragazza. Quest’ultimo aveva avuto una lunga amicizia con la vittima, terminata di recente a causa di divergenze caratteriali.

L’identificazione del sospettato

La giovane ha indicato il ragazzo come una delle persone in possesso di sue fotografie compatibili con quelle utilizzate per i fotomontaggi. Questo dettaglio si è rivelato fondamentale per indirizzare le indagini verso il sospettato.

Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione nei confronti del 19enne, sequestrando diversi dispositivi informatici in suo uso.

Le prove raccolte sui dispositivi informatici

L’analisi tecnico-informatica dei dispositivi sequestrati ha permesso di rinvenire una foto artefatta, identica a quelle diffuse in città, accompagnata da una didascalia offensiva.

Questo elemento ha confermato il coinvolgimento diretto del giovane nella realizzazione e diffusione del materiale diffamatorio.

L’uso dell’intelligenza artificiale per creare le frasi offensive

Un ulteriore elemento di prova è stato rappresentato dalle tracce delle conversazioni tra il sospettato e il sistema di intelligenza artificiale ChatGPT. Dalle analisi è emerso che il giovane aveva chiesto all’IA di suggerire frasi ridicolizzanti da utilizzare come sottotitoli alle immagini manipolate.

Inoltre, aveva cercato consigli su come eludere le indagini, tentando anche una parziale cancellazione dei dati dai dispositivi.

L’attività investigativa, conclusa nella mattinata odierna, ha portato all’arresto del 19enne per diffamazione aggravata. Il caso ha destato particolare attenzione per l’uso di strumenti tecnologici avanzati e per la diffusione delle immagini in luoghi frequentati da adolescenti, come le scuole.

IPA