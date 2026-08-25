Difterite a Palermo, Matteo Bassetti chiede il rinvio dell'apertura delle scuole: "Prima verifiche su vaccini"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Bassetti lancia l’allarme dopo il caso difterite a Palermo e propone di rimandare l’apertura delle scuole. L’infettivologo ha commentato la vicenda su X, affermando che vista la situazione delle coperture vaccinali in Sicilia, sarebbe “ragionevole” valutare la possibilità di rimandare il rientro in classe degli studenti.

Difterite, Bassetti propone il rinvio dell’inizio della scuola

“Sarebbe ragionevole valutare un breve rinvio dell’inizio delle lezioni, almeno nelle scuole primarie, per consentire alle autorità sanitarie di verificare puntualmente lo stato vaccinale degli iscritti e, dove necessario, completare i percorsi di recupero”, sono le parole di Matteo Bassetti sul caso difterite a Palermo.

Dopo la morte per difterite della bambina di 4 anni, secondo i dati dell’ASP di Palermo negli ultimi giorni le richieste di vaccinazione sono cresciute di circa il 10%.

Ciclo vaccinale, a Palermo dati inferiori rispetto agli obiettivi

Secondo quanto riportato da Sicilia Medica sulla base dei dati dell’Asp di Palermo, nel 2025 la copertura del ciclo vaccinale di base entro i 24 mesi si è attestata all’88,3%, con 8.212 bambini vaccinati su una popolazione di riferimento di circa 9.300, a fronte di un obiettivo del 95%.

Da qui l’intervento di Matteo Bassetti e la richiesta di valutare il rinvio dell’apertura delle scuole.

“Non si tratta di una posizione ‘contro’ qualcuno, ma di una questione di sanità pubblica e prevenzione. La vaccinazione contro la difterite è obbligatoria in Italia e il ministero della Salute indica proprio l’ingresso nella scuola primaria come momento importante per il richiamo contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite”, ha detto il direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

Bassetti sulla difterite: “Verificare la reale somministrazione dei veccini”

Secondo la Procura per i minorenni di Palermo, alcune famiglie avrebbero iscritto i propri figli a scuola presentando solo la prenotazione della vaccinazione, senza però presentarsi per farla e continuare a rimandare l’appuntamento.

“Per questo sarebbe importante verificare persona per persona la reale somministrazione dei vaccini previsti, non limitandosi a dati aggregati o autocertificazioni, e attivare rapidamente i recuperi necessari”, ha affermato Bassetti.

“Nel 2026, in un Paese con un sistema sanitario evoluto, anche un solo nuovo caso di difterite dovrebbe essere considerato un evento da prevenire con la massima determinazione, non qualcosa a cui rassegnarsi. Prima di riaprire le aule, bisognerebbe fare tutto ciò che è possibile per renderle sicure”, ha concluso l’infettivologo commentando il caso di Palermo.