Difterite, vaccinazioni in crisi: perché si sottovaluta il rischio e i vaccini "vittime del loro successo"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Quanto accaduto alla bambina di 4 anni di Palermo, morta per una difterite, ha scosso non solo la famiglia e la comunità locale, ma ha spinto i medici a ricordare l’importanza delle vaccinazioni. La malattia infettiva, infatti, sembrava dimenticata, proprio grazie alle campagne di immunizzazione, ma di fatto non scomparsa del tutto. È causata dal batterio Corynebacterium diphtheriae che, “una volta entrato nel nostro organismo, rilascia una tossina che può danneggiare, o addirittura distruggere, organi e tessuti. Gli organi coinvolti variano a seconda del tipo di batterio: il più diffuso colpisce la gola, il naso e talvolta le tonsille, mentre un altro tipo, presente soprattutto nelle zone tropicali, provoca ulcere della pelle. Più raramente, l’infezione coinvolge la vagina o la congiuntiva“, come spiega l’Istituto superiore di sanità (Iss) sul proprio sito.

Bambina morta di difterite a Palermo

Proprio la difficoltà nel discriminare i sintomi nella fase iniziale, contribuisce ad aumentare il rischio di diagnosi tardive, con l’effetto di incappare in diagnosi tardive, come nel caso di Palermo. “Abbiamo fatto davvero di tutto per poterla salvare ma sono stati in queste 48 ore attorno alla bambina tutti i primari e tutti gli specialisti che abbiamo. Ma la bambina è andata immediatamente in una fase di scompenso multiorgano e nell’arco di 48 ore non ce l’ha fatta” ha spiegato Domenico Cipolla, Direttore sanitario dell’Ospedale Civico di Palermo dove la bambina era stata ricoverata in terapia intensiva.

Ad aggravare la situazione è stata, secondo gli esperti, la mancanza di una immunizzazione, rifiutata dai genitori anche se rientra tra quelle obbligatorie in Italia per tutti i nuovi nati. “Non mi è sembrato una problematica di tipo ideologico, più per paura, sospetti di effetti collaterali che qualcuno aveva instillato”, ha spiegato ancora Cipolla. Il cugino della vittima, anch’egli di 4 anni, è ricoverato in ospedale con sintomi analoghi, ma è vaccinato e le sue condizioni non appaiono gravi.

Il punto di Fabrizio Pregliasco

Ma perché si continuano a sottovalutare i rischi di malattie che possono essere prevenute con le vaccinazioni? A rispondere è Fabrizio Pregliasco, Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano.

“Il problema è che tutte le vaccinazioni in genere sono ‘vittime del loro successo’: significa che, siccome riducono la percezione della gravità della malattia, lasciano pensare che questa non sia pericolosa o sia sparita. Ricordo mia madre, che ora non c’è più, ma che da piccola ebbe la difterite: a lei andò bene, ma le conseguenze possono essere molto gravi, specie per le difficoltà respiratorie che possono portare”.

Perché si pensa che alcune malattie siano scomparse, quindi, mentre invece sono semplicemente sotto controllo grazie alle vaccinazioni?

“Perché le campagne vaccinali hanno reso irrisori i numeri relativi ad alcune malattie: per la difterite si registrano circa 15 casi all’anno in tutta Europa, dei quali 2 o 3 in Italia. Questo porta a perdere la percezione della gravità della malattia, proprio come per il morbillo. Ma ricordiamo che la difterite ha un 5/10% di mortalità; nel caso del morbillo è anche peggio, perché chi oggi è adulto è altamente probabile che abbia lo abbia avuto, ma non si dice a sufficienza che 1 su 100 ha avuto anche guai seri come polmoniti, 1 su 1000 problematiche pesanti e qualcuno danni permanenti neurologici o ne è persino rimasto vittima”.

Quanto pesano oggi le fake news?

“Pesano molto, insieme al fatto che si è in genere più propensi ad accettare gli eventi avversi che può dare un farmaco rispetto a quelli di un vaccino: si pensa che siano più irrilevanti del malessere o della malattia, ma questo non accade con le vaccinazioni. Il caso della fake news relativa al nesso tra immunizzazione contro il morbillo e autismo è esemplare. Purtroppo c’è anche un altro elemento che ha alimentato questa falsa convinzione: l’autismo non si riconosce in un bimbo di un anno, quindi i genitori possono essere propensi a credere che, una volta diagnosticato l’autismo – dopo una vaccinazione – la causa sia da attribuire proprio al vaccino. Si tratta, quindi, di una correlazione temporale che alimenta il dubbio”.

Ma nel tempo si è dimostrato che questo nesso non è fondato scientificamente. Perché oggi, invece, sembra tornare ad affermarsi?

“Le statistiche parlano chiaro, la correzione di causa-effetto non c’è, ma la bufala che risale agli anni ’90 rimane, complici le dichiarazioni del segretario americano alla Salute, Robert Kennedy Jr, che purtroppo alimenta queste false teorie e che ha un seguito importante. Il Covid, poi, è stato deleterio anche da questo punto di vista”.

Perché scontiamo ancora l’effetto no-vax del periodo Covid?

“In parte per questo e in parte perché, oggettivamente, durante la fase emergenziale della pandemia non era neppure possibile vaccinarsi.”.

Com’è la situazione sul fronte della copertura vaccinale oggi in Italia?

“I valori di adesione alle campagne vaccinali variano molto da Regione a Regione. Il record negativo spetta ancora alla Provincia autonoma di Bolzano, con un basso tasso di adesione. Purtroppo, a livello generale, dobbiamo ricordare che basta un calo anche apparentemente poco rilevante di vaccinati per aumentare i rischi per tutti la popolazione, perché si perdono i benefici del cosiddetto “effetto gregge”. È sufficiente un 7/8% in meno per influire negativamente e aumentare la sacca di bambini non protetti, tra i quali i virus possono tornare a circolare maggiormente”. A volte può diventare fatale anche solo un viaggio in zone endemiche. E poi non va dimenticato il rischio di soggetti asintomatici, anche per la difterite”.

Nel caso della difterite, quali sono i campanelli d’allarme?

“La sintomatologia in genere compare dopo 2-5 giorni di incubazione, ma è facilmente confondibile con altre malattie: mal di gola, febbre non alta, faringite, linfonodi ingrossati. Poi, però, può evolvere in forme severe, con pesanti difficoltà respiratorie, perché si crea una membrana a livello tonsille che rende difficile la respirazione. La tossina portata dal batterio, inoltre, può creare aritmie e miocarditi, o effetti neurologici. Agisce, infatti, in modo analogo al tetano”.

Come si diagnostica e come si cura?

“Una volta valutati i sintomi, si può procedere con semplici analisi di laboratorio e, in caso di positività, si prescrive una terapia antibiotica. Nei casi più gravi può essere necessario ricorrere all’assistenza respiratoria. Purtroppo esistono anche forma asintomatiche, che quindi rendono difficile la tracciabilità dei contatti dei pazienti infettati. Per questo la vaccinazione rimane la strada preferibile: è sicura perché quella che viene inoculata è una anatossina, cioè priva di patogeno, che permette comunque di attivare la risposta del sistema immunitario in termini di anticorpi. Va detto che occorrono richiami, come il tetano, ogni 10 anni per mantenere alta protezione”.