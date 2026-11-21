Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ha iniziato a cantare da bambina, ha attraversato il teatro e oggi racconta l’Italia dei borghi su Rai 1. Ma Diletta Acanfora non considera Vista Terra un punto d’arrivo. Dopo tre edizioni di Vista Mare, la conduttrice napoletana approda anche nel palinsesto invernale della Rai, mentre torna alla musica con un nuovo progetto discografico e lavora a un libro insieme a Federico Quaranta. Un percorso costruito attraverso esperienze differenti, rivendicando una versatilità che nel mondo dello spettacolo non sempre viene riconosciuta come un valore. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Diletta Acanfora ripercorre la gavetta, il rapporto con Napoli, la difficoltà di costruirsi una carriera senza provenire da una famiglia dello spettacolo e il bisogno di preservare la propria identità. Racconta anche la riservatezza, le amicizie, il ricordo della nonna Rosa e gli incontri che hanno lasciato un segno durante i suoi viaggi. Non ha mai inseguito la popolarità, ma non intende ridimensionare le proprie ambizioni.

Dopo tre edizioni di Vista Mare, arriva su Rai 1 con Vista Terra, questa volta anche nel palinsesto invernale. Che significato ha per lei questo passaggio?

“Prima di Vista Mare avevo già collaborato con la Rai attraverso Azzurro, Storie di Mare. Sono quattro estati che porto avanti questo percorso. Con Vista Terra approdo per la prima volta anche nel palinsesto invernale ed è una grande soddisfazione. Come sa, spesso in Rai si comincia dalla programmazione estiva per arrivare gradualmente a quella invernale. Per me rappresenta un passaggio importante, che arriva dopo anni di lavoro”.

Durante questi viaggi incontra persone che hanno costruito la propria vita intorno a un luogo, a un mestiere o a una tradizione. Quali storie le sono rimaste più nel cuore?

“In questi anni ho conosciuto moltissime persone, ma le storie che mi emozionano maggiormente sono quelle dei giovani che decidono di tornare nei propri paesi d’origine, soprattutto nei borghi quasi abbandonati, oppure scelgono di non andar via. Dietro queste decisioni ci sono enormi sacrifici. Le opportunità sono spesso limitate, specialmente per chi coltiva passioni artistiche o desidera avviare un’attività imprenditoriale. Nelle parole di quei ragazzi si percepiscono l’emozione, il coraggio e la fatica di una scelta controcorrente”.

C’è un incontro, magari apparentemente semplice, che conserva ancora oggi un significato particolare?

“Ricordo una signora anziana incontrata durante una delle prime due edizioni di Vista Mare. Era molto legata al territorio e, se non ricordo male, realizzava piccoli oggetti intrecciando fili di grano. Aveva un’energia straordinaria, soprattutto nello sguardo. Al termine dell’intervista mi chiese di aspettare, entrò in una stanza e tornò con una piccola scopetta artigianale. Mi raccontò che la conservava da moltissimo tempo e che le era stata donata dalle donne anziane del paese. Poi mi disse: ‘Voglio regalarla a te. Porta fortuna, non perderla mai e tienila in casa, perché ti accompagnerà per tutta la vita’. Conservo ancora quella scopetta. Può sembrare un gesto semplice, ma mi colpì profondamente il modo in cui me la consegnò, l’intensità delle sue parole e il valore che attribuiva a quell’oggetto. Ricevo spesso piccoli portafortuna durante i viaggi, ma quell’incontro è rimasto particolarmente impresso nella mia memoria. Purtroppo non ricordo più in quale località sia avvenuto. Viaggiamo talmente tanto che a volte faccio fatica ad associare ogni incontro al luogo preciso. I volti e le emozioni, però, restano”.

Con Vista Terra avete scelto un’impostazione documentaristica, diversa dal tradizionale racconto televisivo dei luoghi. Quale obiettivo vi siete posti?

“Non vogliamo soltanto raccogliere testimonianze, ma approfondire la storia, l’identità e il patrimonio culturale dei territori. È una scelta che abbiamo condiviso con la produzione. Anche nei programmi dedicati al territorio cerchiamo di proporre contenuti di spessore, raccontando luoghi e persone attraverso una prospettiva che vada oltre la semplice descrizione. Non abbiamo ancora concluso le registrazioni: continueremo a registrare fino alla fine di novembre. Sono previste cinque puntate, in onda il sabato fino al periodo che precede Natale. Torneremo poi da marzo con altri cinque appuntamenti. Il programma avrà quindi una continuità, prima della ripresa di Vista Mare”.

US: Sante Cossentino

Anche lei ha seguito una strada professionale non convenzionale, attraversando diversi linguaggi artistici. Quanto coraggio ha richiesto questo percorso?

“Tantissimo, perché non è un percorso semplice, soprattutto quando non si proviene da una famiglia legata al mondo dello spettacolo. I miei familiari mi hanno sempre sostenuta, ma si occupavano di tutt’altro e non conoscevano l’ambiente artistico e televisivo. Ho dovuto costruire la mia strada autonomamente. Vengo dalla musica. Ho iniziato a cantare da bambina, avvicinandomi anche al canto lirico. Mi esibivo in concerti per pianoforte e voce, poi sono arrivati il teatro musicale e le tournée in tutta Italia. Successivamente mi sono dedicata alla prosa, alla televisione, al giornalismo e infine alla conduzione, che mi accompagna ormai da quattro anni. Considero quest’ultima il punto d’arrivo di un percorso che mi ha permesso di acquisire competenze differenti. In Italia, talvolta, la versatilità artistica viene percepita quasi come un limite. Non posso però rinnegare le mie esperienze: fanno parte della mia identità e stanno emergendo sempre di più”.

Prima di approdare alla televisione nazionale ha affrontato una lunga gavetta. Le è mai capitato di sentirsi sottovalutata?

“No, ho vissuto ogni fase del mio percorso con entusiasmo e soddisfazione. Naturalmente ci sono stati momenti difficili, come accade a chiunque lavori nel mondo artistico, ma il teatro mi ha regalato esperienze importanti, anche con compagnie di primo piano. La televisione è arrivata quasi per caso, grazie a un incontro, sebbene fosse un ambito al quale desideravo avvicinarmi. Mi capita spesso di intuire quando è arrivato il momento di intraprendere una nuova strada e, talvolta, il destino mi offre l’occasione giusta. Prima della Rai ho condotto per tre anni un programma storico napoletano su Canale 8, un’emittente regionale campana. Andavamo in onda quotidianamente e realizzavo tredici interviste al giorno. È stata una palestra straordinaria. Quando sono arrivate opportunità più importanti, la vera sfida è stata dimostrare a me stessa di esserne all’altezza”.

La televisione l’ha progressivamente allontanata dal palcoscenico. Il teatro appartiene al passato oppure immagina di tornarci?

“Non torno sul palcoscenico da quattro anni, ma non escludo affatto di riprendere. Dovrebbe arrivare un progetto capace di affascinarmi davvero. In questo periodo ho concentrato le energie soprattutto sulla televisione. Nell’ultimo anno, però, è tornato a farsi sentire il richiamo della musica. Ho avvertito nuovamente il desiderio di cantare e ho deciso di intraprendere un percorso discografico. Per me rappresenta una novità: fino a quel momento mi ero esibita prevalentemente dal vivo, soprattutto a teatro, interpretando cover e classici napoletani. Era una parte di me che continuava a bussare alla porta e quest’anno ho finalmente deciso di lasciarla entrare. Non potevo più ignorarla. È nato così La 1D, ovvero la prima Diletta. Quest’estate ho pubblicato Twist a Capri, un singolo insieme a Gianluigi Lembo dell’Anema e Core di Capri. Lo abbiamo presentato proprio nel celebre locale, davanti a un pubblico internazionale, ed è stata un’esperienza bellissima. Durante l’estate sono tornata a Capri ogni volta che gli impegni me lo permettevano, per cantare insieme a lui. Il brano ha sonorità vintage, richiama il twist e possiede un carattere tipicamente estivo. È stato un primo approccio molto stimolante al mondo discografico, un percorso che desidero proseguire parallelamente alla televisione”.

La sua carriera l’ha portata spesso lontano da Napoli. Che significato hanno oggi le radici per lei? Rappresentano un punto fermo oppure ha mai sentito il bisogno di prenderne le distanze?

“Le sento profondamente e ne sono orgogliosa. Tengo molto alla conservazione delle tradizioni e alla possibilità di tramandarle, un impegno che porto avanti anche attraverso i miei programmi. L’appartenenza a un territorio è difficile da spiegare. È un legame che si avverte nel clima, nei profumi, nel mare, nella musica e nelle tradizioni che attraversano i secoli. È parte della mia identità e continuerà a esserlo anche se un giorno dovessi trasferirmi. Il mio lavoro richiede apertura e disponibilità a spostarsi, ma resterò sempre legata a Napoli”.

Ha sempre mostrato grande determinazione. Che significato attribuisce al successo e quanto conta l’ambizione nel suo lavoro?

“Non ho mai inseguito la popolarità. Ho sempre cercato di dare voce alle mie passioni e ho avuto la fortuna di trasformarle in una professione. Non è un privilegio scontato. Non mi considero una persona di successo, mi sento assolutamente normale. L’ambizione, invece, non mi è mai mancata. Sono molto esigente con me stessa, conosco i miei limiti e cerco continuamente di migliorare. Non mi sento mai arrivata. Ma arrivati dove? È un mestiere che vive costantemente sul filo del rasoio. Il tempo del divismo è finito e nessuno può considerare definitivamente acquisita la propria posizione. Bisogna rimanere centrati su se stessi e riconoscere le vere priorità. Potrebbero arrivare periodi con meno lavoro, naturalmente mi auguro che non accada, ma è una possibilità concreta. Anche in quei momenti bisogna riuscire a conservare la propria identità”.

Nel mondo dello spettacolo una donna rischia talvolta di essere giudicata più per l’aspetto fisico che per le proprie capacità. Le è mai capitato di sentirsi sottovalutata per la sua immagine?

“Credo di aver superato questo rischio proprio attraverso la conduzione, che mi ha permesso di affrontare argomenti importanti, dalla politica all’economia, dal mondo imprenditoriale a quello artistico. Se qualcuno inizialmente mi considerava soltanto una ragazza carina e simpatica, credo che il lavoro svolto possa aver modificato quella percezione. Quanto alla bellezza, mi sento bella, ma anche una persona assolutamente normale. Ciò che conta è la qualità dei progetti che porto avanti”.

Cantare e condurre sembrano richiedere atteggiamenti differenti: nel primo caso si espone direttamente, nel secondo deve soprattutto ascoltare e valorizzare gli altri. Si riconosce in questa distinzione?

“Non del tutto. Penso che l’ascolto sia fondamentale tanto nella musica quanto nella conduzione. Quando intervista qualcuno, non deve limitarsi a raccoglierne le parole: deve creare le condizioni affinché quella persona si apra. Servono personalità, sensibilità ed empatia. Un’intervista è prima di tutto un momento di condivisione. Si può certamente condurre una conversazione mantenendo un atteggiamento distaccato, ma il risultato sarà diverso. Ritrovo nella conduzione molti aspetti della mia formazione musicale, sebbene espressi attraverso strumenti differenti”.

In quale delle due dimensioni si sente maggiormente vulnerabile?

“Probabilmente nella conduzione, perché oltre alle emozioni e alla voce metto in gioco il mio pensiero, la mia sensibilità e la mia consapevolezza. Quando una persona mi racconta un’esperienza intima, posso emozionarmi, condividere un punto di vista o raccontare un episodio personale per aiutarla ad aprirsi. In quel momento non interpreto un personaggio: sono me stessa. Ed è un’esposizione molto profonda. È anche una delle ragioni per cui mi sono progressivamente allontanata dalla recitazione. Nella conduzione posso essere Diletta, esprimere il mio pensiero e portare la mia sensibilità nel modo di formulare una domanda o confrontarmi con qualcuno. Questa libertà mi affascina profondamente. Un attore interpreta un personaggio; quando conduco, invece, posso essere pienamente me stessa”.

Per alcuni artisti il bisogno di esprimersi nasce da un’inquietudine interiore. L’arte ha avuto anche per lei la funzione di placare il suo caos?

“No, almeno all’inizio. Ho avuto un’infanzia serena, una famiglia presente e non vivevo particolari conflitti esistenziali. Sono sempre stata una persona solare. Ad avvicinarmi all’arte è stata un’esigenza spontanea di espressione, non il desiderio di sfogare un malessere. Naturalmente, nel corso della vita attraversiamo fasi differenti e possono emergere aspetti più luminosi o malinconici della nostra personalità. Siamo tutti fatti di molte sfaccettature. Perché dovrebbe essere un caos? Per me è un ordine! Naturalmente anche un artista attraversa momenti confusi, ma non bisogna associare necessariamente la creatività al malessere. Se invece intendiamo il caos creativo, allora ne ho in abbondanza, tutti i giorni”.

In passato si è descritta come una donna esuberante, ma gelosa della propria riservatezza. Con la crescente esposizione televisiva e sui social, è riuscita a preservare questo confine?

“Assolutamente sì. Cerco di essere presente sui social perché ne riconosco l’importanza professionale, ma condivido raramente aspetti della mia vita privata. Sono io a decidere quali momenti rendere pubblici. Non è una forma di chiusura verso gli altri, semplicemente sento il bisogno di mantenere separate le due dimensioni”.

Con il passare degli anni ha imparato a scegliere con maggiore attenzione le persone da avere accanto?

“Le mie priorità non sono cambiate. È maturata, piuttosto, la capacità di riconoscere le persone delle quali posso fidarmi. Sono riservata anche nelle amicizie. Ho pochi rapporti profondi, spesso con persone estranee al mio ambiente professionale, anche se non è una regola. Con l’esposizione pubblica diventa importante distinguere chi prova un affetto sincero da chi si avvicina per interesse. Nel tempo ho ricevuto anch’io qualche delusione. Per me i legami umani, familiari, sentimentali o di amicizia, devono fondarsi sulla sincerità. Preferisco avere poche persone accanto, ma sapere di poter contare su di loro. Non mi interessano i numeri”.

Trascorre gran parte del tempo tra viaggi, incontri ed eventi pubblici. Di che cosa sente maggiormente il bisogno quando torna alla sua dimensione privata?

“Di semplicità e tranquillità. Amo stare a casa, leggere, cantare per conto mio o trascorrere una serata con gli amici. Il mio lavoro mi porta continuamente in mezzo alle persone, tra eventi e occasioni pubbliche. Nel privato, invece, cerco una dimensione raccolta. Amo il mio nido. Professionalmente sono espansiva, mentre nella quotidianità mi apro soprattutto con chi mi vuole bene e con cui esiste uno scambio autentico”.

Se potesse incontrare la bambina che ha iniziato a cantare a quattro anni, che cosa le direbbe?

“Le direi semplicemente: ‘Complimenti, hai realizzato ciò che desideravi’. I sogni cambiano con noi. Da bambina pensavo che avrei cantato per tutta la vita. Quando ho iniziato a recitare, ero convinta che non avrei mai lasciato il palcoscenico. E invece sono arrivata alla televisione. Credo che l’importante sia continuare a seguire la propria felicità. Tra un anno potrei scoprire un’altra passione e desiderare una strada diversa. A quella bambina direi che è stata brava a rimanere fedele ai propri desideri, anche quando sono cambiati”.

Se potesse sedersi oggi a cena con una persona importante della sua vita, anche qualcuno che non c’è più, chi sceglierebbe?

“In questo momento sceglierei mia nonna Rosa. Ho trascorso con lei una parte importante dell’infanzia e le somigliavo molto. Non l’ho mai percepita come una nonna anziana, aveva un’energia nella quale mi riconoscevo, pur non avendo aspirazioni artistiche. Probabilmente è la persona che oggi mi manca di più. Per quanto riguarda la musica e il teatro dovrei rifletterci. Se penso alla televisione, invece, sceglierei sicuramente le persone della mia produzione. Ho avuto la fortuna di trovare fin dall’inizio una squadra che continua ad accompagnarmi, anche attraverso progetti differenti. Nel nostro ambiente non è affatto scontato. Non sono soltanto collaboratori, ma amici con i quali condivido anche una parte della mia quotidianità. Un artista ha bisogno di persone che lo sostengano e delle quali possa fidarsi. Oggi trovare rapporti professionali solidi è una delle difficoltà maggiori. Da soli non si va lontano. Avere una squadra stabile non significa rinunciare a collaborazioni esterne o a nuove esperienze, ma poter contare su una base solida dalla quale partire”.

Quanto conta la determinazione nel suo percorso? Ha dovuto sviluppare anche quella che a Napoli chiameremmo “cazzimma” per difendere le sue scelte?

“La cazzimma, in realtà, non mi appartiene particolarmente. Mi sono trovata in situazioni nelle quali qualcuno cercava di ostacolarmi e ho dovuto imparare a destreggiarmi. La determinazione, però, non mi è mai mancata. Ho una caratteristica: non amo confrontare continuamente il mio percorso con quello degli altri. Sono severa con me stessa, ma non mi concentro sui concorrenti o sulle dinamiche che mi circondano. Preferisco seguire la mia strada e guardare avanti”.

Dietro una carriera come la sua ci sono inevitabilmente molti sacrifici. Quanto le è costato seguire le sue passioni?

“I sacrifici continuano ancora oggi. Lavorare sul territorio è impegnativo, sia fisicamente sia emotivamente. Ogni fase della mia carriera ha richiesto rinunce differenti. In fondo, credo che il sacrificio sia parte integrante della scelta professionale che ho compiuto”.

Ha attraversato molti linguaggi artistici e continua a sperimentare. Cosa la attende?

“Sto scrivendo a quattro mani con Federico Quaranta. Raccontiamo le storie che ci sono rimaste maggiormente impresse durante i tre anni di viaggio con Vista Mare, ciascuno dal proprio punto di vista. È il mio primo libro e rappresenta un’altra esperienza completamente nuova. Stiamo lavorando al progetto e dovrebbe uscire a breve”.

E sul fronte televisivo? Ci sono generi o programmi nei quali vorrebbe ancora mettersi alla prova?

“Sono in continuo movimento. Credo che la scoperta di sé non finisca mai, anche perché cambiamo nel tempo. Ho ancora molti progetti e desidero sperimentare nuove forme espressive. Anche nella conduzione vorrei mettermi alla prova con linguaggi differenti. Ho lavorato nella diretta quotidiana, nei programmi Rai dedicati al territorio e nel racconto documentaristico. Mi piacerebbe condurre un programma di intrattenimento oppure un format musicale che mi permetta di unire canto e televisione. È un’idea che mi affascina molto”.

C’è un sogno professionale che qualcuno ha considerato eccessivo, ma al quale non ha mai voluto rinunciare?

“Quando ho iniziato a condurre, durante una delle prime interviste mi chiesero se sognassi Sanremo. Risposi di sì e ricevetti anche qualche critica. Ma perché dovrei limitare i miei sogni? Cerco già di portare il mio lavoro a livelli sempre più alti. Se devo sognare, voglio farlo in grande: Sanremo, Hollywood. Non vedo perché dovrei pormi dei limiti”.

È molto esigente con se stessa. Che rapporto ha con gli errori? Riesce ad accettarli oppure tende a rimproverarseli?

“Gli errori fanno parte della vita. Chi non sbaglia? Credo che riconoscere i propri sbagli sia una forma di intelligenza, così come avere la capacità di cambiare idea. Non sempre ci accorgiamo immediatamente di aver commesso un errore. Talvolta serve tempo per comprenderlo, elaborarlo e prenderne consapevolezza. Quando accade, bisogna accettarlo e cercare una soluzione, oppure utilizzarlo come occasione per migliorare”.

Abbiamo parlato di musica, teatro, televisione e scrittura. C’è un’altra passione che coltiva lontano dalle telecamere?

“Può scriverlo: sono una grande cuoca! Amo cucinare, sperimentare e combinare ingredienti e preparazioni differenti. Me la cavo particolarmente bene con i dolci. Una decina di anni fa mi sono appassionata al cake design e ho seguito un percorso dedicato a questa disciplina. Realizzavo torte elaborate, con decorazioni e sculture in pasta di zucchero. Potevo trascorrere intere giornate a lavorarci. La particolarità è che non amo particolarmente mangiare dolci. Mi piace soprattutto prepararli per gli altri”.

Qual è il dolce che le riesce meglio?

“La cheesecake. Utilizzo una ricetta inglese che alcuni amici di famiglia mi regalarono più di vent’anni fa, quando questo dolce non era ancora così diffuso in Italia. Ha un gusto particolare, diverso dalle versioni alle quali siamo abituati. È la mia specialità e quella che mi chiedono più spesso”.

Durante i viaggi per lavoro, invece, che rapporto ha con la cucina dei territori che visita?

“Mangiare mi piace moltissimo! Sono una buona forchetta. Quando visitiamo i paesi, assaggio praticamente tutto. Questo rende felici soprattutto le persone anziane che incontriamo. Ormai hanno capito che possono rivolgersi a me e arrivano con prosciutti, salumi, formaggi e specialità locali. Durante le riprese invernali mi hanno letteralmente riempita di cibo. Spesso, prima di salutarci, mi regalano anche alcuni prodotti. Chiedo ai colleghi se abbiano assaggiato e scopro che non l’hanno fatto. Alla fine, chi mangia riceve anche i regali!”.

Immagino che non sia sempre facile assaggiare ogni specialità, soprattutto durante le riprese estive e con temperature elevate.

“Infatti! Quando fa un caldo terribile e le offrono del vino oppure una zuppa di legumi bollente, non è proprio semplicissimo. Poi arriva il truccatore, che deve rimediare agli effetti del sudore. Ormai questa mia caratteristica è diventata famosa anche nella produzione. A volte, nel montaggio, lasciano le scene in cui assaggio le specialità locali e continuo a ripetere: ‘Buono, buono, buono!’. E intanto continuo a mangiare”.