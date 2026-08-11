Diletta Leotta nella bufera social per gli scatti sull'Etna in eruzione, polemiche e accuse: "Cattivo esempio"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Bufera social per Diletta Leotta dopo che la conduttrice si è fatta riprendere in posa dinanzi all’Etna in eruzione. Condivisi sul suo profilo Instagram, i suoi scatti hanno generato polemiche e accuse e in tanti se la sono presa con la conduttrice di Dazn per il cattivo esempio che foto del genere possono dare soprattutto ai più giovani, spingendoli all’emulazione.

Polemiche per le foto di Diletta Leotta

Scoppia la polemica intorno a Diletta Leotta e ad alcune foto che la vedono protagonista e che lei stessa ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La popolare conduttrice si è ripresa dinanzi all’Etna in eruzione con pose plastiche e aggiungendo la didascalia “Etna is on fire”, citando una famosa canzone e immortalando la spettacolare e pericolosa situazione del vulcano siciliano che, da giorni, sta continuando nella sua attività. Per questo motivo, gli scatti della donna sono stati molto criticati.

Contestati gli scatti con l’Etna in eruzione

Bufera social in queste ore per Diletta Leotta dopo la pubblicazione di alcune foto scattate sul vulcano in eruzione, in cui si vede il popolare personaggio posare a pochi metri dal braccio attivo di una delle colate laviche.

Le immagini sono state molto apprezzate per la loro spettacolarità, tanto da ottenere quasi 200mila mi piace ma, allo stesso tempo, hanno aperto un feroce dibattito che è scoppiato nella sezione commenti sotto il post della conduttrice catanese.

Tanti tra i suoi oltre nove milioni di followers hanno attaccato Diletta Leotta per quelle foto che la ritraevano in un luogo e un contesto “poco sicuro”, le hanno contestato di essere un “cattivo esempio” e si sono chiesti come abbia fatto ad arrivare così vicino alla colata, viste anche le varie ordinanze che interdicevano alcuni sentieri. Altri hanno criticando la “posa fashion” e il look scelto e giudicato inadatto per il posto. A grandi linee, gli utenti hanno sottolineato come il messaggio veicolato dal post potesse incoraggiare comportamenti imprudenti

Catania in ginocchio per il vulcano

Le foto e le polemiche arrivano in un momento delicato per la città di Catania dove l’eruzione dell’Etna sta provocando pesanti disagi. Martedì 11 agosto è stata l’ennesima giornata di cancellazioni, ritardi e dirottamenti.

Le autorità locali hanno parzialmente chiuso lo scalo, sospendendo i voli in arrivo, mentre le partenze sono state consentite.

Si tratta di una situazione delicata per lo scalo causata dalla recente attività eruttiva del vulcano che ha prodotto una nube di cenere nell’atmosfera e fontane di lava. Iniziate nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, le eruzioni sono proseguite a fasi alterne, portando a una prima chiusura dell’aeroporto di Catania già dal pomeriggio di venerdì 7 agosto.