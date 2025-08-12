Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di oltre 3 chili di sostanze stupefacenti sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Milano. Un cittadino peruviano di 26 anni è stato fermato e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo un controllo stradale e una successiva perquisizione domiciliare. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di droga nella zona di viale Lombardia e Piazza Durante. L’uomo è stato trovato in possesso di 3,2 chili di marijuana, 150 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Il controllo stradale e il sospetto degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella serata di ieri, quando una pattuglia del Commissariato Lambrate ha notato un’auto a noleggio che percorreva a velocità sostenuta le strade tra viale Lombardia e Piazza Durante, nel capoluogo lombardo. Alla guida del veicolo si trovava un cittadino peruviano di 26 anni, regolarmente soggiornante in Italia.

Gli agenti, insospettiti dalle manovre repentine e dall’andatura pericolosa, hanno deciso di fermare il conducente per un controllo. L’uomo, tuttavia, era sprovvisto di documenti di identità e ha dichiarato di poterli recuperare presso la propria abitazione, situata in viale Monza.

La perquisizione domiciliare e il ritrovamento della droga

Accompagnato dagli agenti presso il suo domicilio, il giovane ha aperto la porta dell’appartamento, dove immediatamente è stato percepito un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti. Tale circostanza ha indotto i poliziotti a procedere con una perquisizione dell’abitazione.

Durante l’ispezione, nella camera da letto sono state rinvenute 12 buste sottovuoto contenenti marijuana, per un peso complessivo di 3,2 chili. All’interno di un frigobar, inoltre, sono stati trovati 150 grammi di hashish. Gli agenti hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto, numerose buste per il confezionamento della droga e 720 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il sequestro e l’arresto

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine. Il cittadino peruviano è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio e dei reati predatori nelle aree maggiormente sensibili della città.

Il contesto: i controlli contro lo spaccio a Milano

Negli ultimi mesi, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti a Milano. Le zone di viale Lombardia, Piazza Durante e viale Monza sono state oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, in risposta alle segnalazioni dei residenti e alle evidenze raccolte durante le attività di pattugliamento.

L’arresto del giovane peruviano rappresenta un ulteriore risultato nell’ambito di questa strategia, che mira a ridurre la presenza di sostanze illegali sul territorio e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Le modalità dell’operazione

L’operazione si è svolta in più fasi: dapprima il controllo stradale, poi l’accompagnamento presso l’abitazione del sospettato e infine la perquisizione domiciliare. Gli agenti hanno agito con tempestività e professionalità, riuscendo a individuare e sequestrare un ingente quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato.

Il materiale sequestrato, tra cui la macchina per il sottovuoto e le buste per il confezionamento, lascia ipotizzare che l’uomo fosse coinvolto in un’attività di spaccio ben organizzata, con la capacità di gestire quantitativi significativi di sostanze stupefacenti.

Le conseguenze dell’arresto

Con l’arresto del cittadino peruviano, la Polizia di Stato ha inferto un duro colpo al traffico di droga nella zona di Milano. Il sequestro di oltre 3 chili di marijuana e di 150 grammi di hashish rappresenta un risultato significativo nella lotta contro lo spaccio e la diffusione di sostanze illegali.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare la sua posizione e le eventuali responsabilità penali.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato continua a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto dei reati legati allo spaccio di droga. Attraverso servizi mirati e controlli sul territorio, le forze dell’ordine cercano di arginare il fenomeno e di garantire la sicurezza dei cittadini.

Le attività di controllo, come quella che ha portato all’arresto del giovane peruviano, sono spesso il risultato di un attento lavoro di osservazione e di una costante presenza nelle aree più a rischio della città.

La collaborazione con i cittadini

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette e contribuendo così a rendere più efficace l’azione di prevenzione e repressione dei reati. La partecipazione attiva della comunità è considerata un elemento chiave per il successo delle strategie di sicurezza urbana.

Conclusioni

L’arresto del cittadino peruviano di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il sequestro di un ingente quantitativo di droga confermano l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di stupefacenti a Milano. L’operazione, condotta con professionalità e tempestività, rappresenta un importante risultato nella lotta contro la criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

