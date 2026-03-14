Dimentica mille lire nel libretto di risparmio per 63 anni e oggi vale oltre 50mila euro, il caso vicino Lecco

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In provincia di Lecco un uomo ha ritrovato dopo 63 anni un libretto di risparmio aperto dai genitori nel 1963 con mille lire. Il documento, rimasto in un baule dimenticato, potrebbe oggi valere oltre 50mila euro tra interessi e rivalutazione. In Italia non è un caso isolato: altri libretti storici riemersi hanno dato origine a cause e richieste di rimborso.

Un tesoro nel libretto di risparmio

“Se potessi avere mille lire al mese” recitava una celebre canzone di tanti anni fa. E ne sono passati davvero tanti dal 1963, quando una coppia apriva un libretto di risparmio nel quale, per decenni, sarebbero rimaste proprio mille lire. Il piccolo deposito risalente a più di sessant’anni fa si è infatti trasformato, col passare del tempo, in una somma molto più consistente. Il protagonista di questa storia è Umberto Libassi, oggi 72enne e attore teatrale originario dell’Alta Valsassina.

Nel 1963, quando aveva appena nove anni, a suo nome i suoi genitori aprirono il libretto in questione presso la Cassa di Risparmio di Trieste, depositando la cifra di mille lire. All’epoca si trattava di una pratica piuttosto diffusa: molte famiglie aprivano libretti intestati ai figli come forma di risparmio per il futuro.

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Il ritrovamento del documento

Dopo il versamento iniziale, il libretto venne custodito con altri ricordi familiari all’interno di un vecchio baule contenente copioni teatrali, costumi di scena e documenti legati alla carriera artistica dei genitori. Col passare degli anni, però, quel contenitore rimase chiuso e finì per essere dimenticato completamente.

La scoperta è avvenuta solo molti decenni dopo. Nel 2025 Libassi si è trovato costretto a riordinare diversi oggetti e documenti durante un trasloco, in un periodo estremamente difficile della sua vita segnato dalla grave malattia della moglie.

Nel corso di queste operazioni ha ritrovato proprio quel vecchio baule rimasto per anni in un garage utilizzato come deposito per materiali teatrali a Pieve del Grappa.

La situazione familiare, però, si è aggravata: la moglie è venuta a mancare e per diverso tempo l’uomo non ha più avuto la forza di occuparsi di quegli oggetti del passato. Solo mesi dopo, sistemando definitivamente la casa, Libassi ha riaperto quella cassa dimenticata.

Quanto valgono oggi mille lire

Il documento indicava chiaramente il deposito originario: appena mille lire. Una cifra apparentemente modesta, che tuttavia ha spinto il 72enne della provincia di Lecco a voler capire se quel libretto avesse ancora un valore. Per ottenere chiarimenti si è rivolto a un consulente dell’Associazione Italia di Roma, specializzata nell’assistenza ai cittadini che devono recuperare vecchi depositi, titoli o libretti di risparmio dimenticati.

Secondo una prima stima, il capitale originario, rivalutato nel tempo e considerando la capitalizzazione degli interessi maturati nel corso dei decenni, potrebbe superare i 50mila euro attuali.

Un aspetto importante riguarda la questione della prescrizione. In molti casi, infatti, libretti e depositi non movimentati per anni diventano cosiddetti rapporti dormienti. La normativa italiana stabilisce che un deposito può essere considerato dormiente se non viene movimentato per oltre dieci anni e se il saldo supera i 100 euro.

Tuttavia la situazione di Libassi potrebbe essere diversa. Poiché l’uomo non era a conoscenza dell’esistenza del libretto aperto a suo nome quando era minorenne, gli esperti stanno valutando se il credito maturato possa non essere soggetto a prescrizione.

Se questa interpretazione dovesse essere confermata, il 72enne potrebbe effettivamente ottenere il rimborso dell’intera somma maturata nel tempo grazie a quel piccolo gesto compiuto dai genitori più di sessant’anni fa.