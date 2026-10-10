Dimessa dall'ospedale perde la bambina e va in coma, Greta Astarita morta poche ore dopo: la procura indaga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Greta Astarita, 33enne di Piano di Sorrento, è morta al San Leonardo di Castellammare di Stabia poche ore dopo la bambina che portava in grembo da sette mesi. La donna era stata dimessa dopo un primo accesso per un dolore all’inguine, ma due ore dopo è stata colta da un malore. La procura ha aperto un fascicolo.

Greta Astarita morta insieme alla sua bambina

Una famiglia distrutta, a Piano di Sorrento, in una casa che era pronta, da lì a qualche mese, per riempirsi di gioia con la nuova arrivata. E invece si piange sia una madre che la sua bambina, che non ha potuto vedere la luce.

Greta Astarita, 33 anni, è morta nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

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Poche ore prima aveva perso la figlia che aspettava da sette mesi. Greta era alla seconda gravidanza: lascia un figlio di pochi anni.

Che cosa è accaduto a Castellammare di Stabia

La vicenda si è consumata nell’arco di una sola notte. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si è rivolta al pronto soccorso del San Leonardo, accompagnata dai familiari, nella serata di venerdì, lamentando un dolore all’inguine.

Visitata nel reparto di Ginecologia, avrebbe superato i controlli senza che emergessero segnali di rischio imminente, né per lei né per la piccola. I medici l’hanno quindi mandata a casa.

Circa due ore dopo, però, Greta ha avuto un malore improvviso ed è svenuta davanti ai parenti. È partita una nuova richiesta di aiuto e un secondo trasporto verso lo stesso ospedale, dove il quadro è apparso subito disperato.

Secondo una delle ricostruzioni, la donna sarebbe arrivata in ambulanza intubata e in condizioni gravissime. I sanitari hanno constatato il decesso della bambina nel grembo materno, mentre la madre, in coma profondo, è stata trasferita in terapia intensiva, dove il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio.

Le indagini

Sul caso lavora il commissariato di polizia di Castellammare, in provincia di Napoli. In seguito alla denuncia dei familiari, la procura ha aperto un fascicolo per verificare le cause dei decessi e l’eventuale esistenza di profili di responsabilità.

La salma è stata sequestrata, e saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire che cosa sia accaduto e se il dramma si sarebbe potuto evitare. Al centro delle verifiche ci sono le ultime ore della donna: il primo accesso in ospedale, la dimissione e il rapido peggioramento. Resta da chiarire, soprattutto, come mai sia stata rimandata a casa.

“Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere e che lasciano la nostra comunità sgomenta, senza parole e smarrita, con tanti perché” ha dichiarato il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello. “Tutta la nostra comunità si unisce in un silenzio di rispetto e in una preghiera corale, condividendo una ferita che colpisce al cuore ciascuno di noi”.