Dimissioni del premier Sébastien Lecornu in Francia accettate da Macron, è durato solo 27 giorni: è un record

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso dopo solo 27 giorni dalla sua nomina. Il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni. Quello di Lecornu è stato il Governo più breve della storia della Francia. Le opposizioni chiedono che Macron sciolga l’Assemblea nazionale e si torni a votare.

Dopo soli 27 giorni dalla sua nomina, il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso, facendo automaticamente cadere il suo Governo. Il presidente della repubblica Macron ha accettato le sue dimissioni.

È il Governo più breve della storia della Francia.

Sébastien Lecornu (a sinistra) ed Emmanuel Macron (a destra)

In Francia, l’Esecutivo viene nominato dal presidente della Repubblica, che è eletto direttamente.

Deve poi ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale, la Camera con maggiori poteri del parlamento francese.

Lecornu non avrebbe ritenuto questo passaggio possibile e si è quindi dimesso: l’ormai ex premier aveva presentato domenica 5 ottobre i suoi ministri, con molti nomi già presenti nel precedente Governo di François Bayrou.

Le opposizioni lo avevano duramente criticato per questa scelta.

Perché il Governo Lecornu è caduto così velocemente

Fin dalla sua nomina, Lecornu aveva chiarito che non ci sarebbe stato un governo di minoranza. Il premier aveva promesso che avrebbe cercato un accordo con le opposizioni.

L’Assemblea nazionale francese non ha infatti una maggioranza chiara: né le forze di centro vicine a Macron, né la destra o la sinistra sono in grado di formare un Governo senza allearsi con una delle altre due parti.

La lista dei ministri presentata da Lecornu è stata però interpretata come un passo indietro rispetto alle prospettive di dialogo.

Di conseguenza, sono arrivate le critiche delle opposizioni: il premier, non vedendo possibilità di governare, ha così deciso di rinunciare all’incarico.

Il leader del partito di estrema destra Rassemblement National, Jordan Bardella, ha chiesto nuove elezioni parlamentari.

Crolla la Borsa francese dopo le dimissioni di Lecornu

I mercati finanziari francesi hanno risentito fortemente delle dimissioni di Lecornu, che confermano il periodo di instabilità politica del Paese.

L’indice Cac 40 ha ceduto l’1,75% a 7.938, il rendimento dei titoli di Stato francesi è aumentato di 8 punti base, al 3,59%. Questo ha portato a uno spread con l’Italia di 4,2 punti in favore del nostro Paese.

Tra i titoli più colpiti a Parigi, quelli bancari:

SocGen (-5,61%)

(-5,61%) Bnp (-4,45%)

(-4,45%) Credit Agricole (-4,43%)

Sotto pressione anche:

Axa (-3,37%)

(-3,37%) Carrefour (-2,6%)

Quanto hanno resistito i premier della Quinta Repubblica

L’Esecutivo di Lecornu è durato appena 27 giorni, segnando un nuovo record di brevità.

Ecco quanto sono durati gli altri premier della Quinta Repubblica:

Edouard Philippe: 3 anni e 49 giorni

3 anni e 49 giorni Jean Castex: 1 anno e 317 giorni

1 anno e 317 giorni Elisabeth Borne: 1 anno e 238 giorni

1 anno e 238 giorni François Bayrou: 269 giorni

269 giorni Gabriel Attal : 240 giorni

240 giorni Michel Barnier: 99 giorni

