Dimissioni di Federica Mogherini dal Collegio d'Europa dopo il fermo, al vaglio il verbale dell'interrogatorio

Federica Mogherini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di rettore del Collegio d’Europa e direttore dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea. La decisione è arrivata dopo che la stessa Mogherini è stata sottoposto a fermo nell’ambito dell’inchiesta su una presunta frode sui fondi Ue.

Le dimissioni di Federica Mogherini dal Collegio d’Europa

Federica Mogherini ha annunciato le sue dimissioni da rettore del Collegio d’Europa in una e-mail inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges, che l’ANSA ha avuto modo di visionare in anteprima prima della pubblicazione sul sito del Collegio d’Europa.

Le sue parole: “In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d’Europa e Direttore dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea”.

Mogherini ha poi aggiunto: “Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato assieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grata per la fiducia, la stima e il sostegno che gli studenti, i docenti, il personale e gli ex allievi del Collegio e dell’Accademia mi hanno dimostrato e continuano a dimostrarmi. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione, assieme a tutti voi”.

Le indagini sui presunti illeciti legati a Seae e Collegio d’Europa

La decisione di Federica Mogherini segue il suo fermo nell’ambito di una inchiesta su una presunta frode sui fondi Ue. Mogherini è stata rimessa in libertà dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale del Belgio.

La Procura europea (Eppo) ha avviato l’analisi dei verbali degli interrogatori della stessa Federica Mogherini e di Stefano Sannino e Cesare Zegretti, i tre indagati nell’inchiesta sui presunti illeciti legati al Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) e al Collegio d’Europa di Bruges, incaricato della formazione dei futuri diplomatici dell’Unione europea.

Secondo quanto riferito all’ANSA da una funzionaria dell’Eppo, l’esame del materiale raccolto, che include anche dispositivi elettronici e documentazione acquisita durante le perquisizioni, “richiederà tempo”. Per lo stesso motivo, al momento “non sono attesi sviluppi imminenti”.

L’attacco a Federica Mogherini dagli Usa

Federica Mogherini ha anche subito un attacco dagli Usa.

Il vice segretario di Stato degli Stati Uniti d’America Christopher Landau, commentando il caso giudiziario che vede coinvolta l’ormai ex rettore del Collegio d’Europa, ha dichiarato polemicamente: “Si tratta, per inciso, della stessa persona che ha definito la Cuba comunista una ‘democrazia monopartitica’ e ha favorito gli investimenti, il turismo e il commercio europei che hanno sostenuto il regime repressivo e fortemente antiamericano dell’isola”.

Landau, nelle scorse ore, è stato a Bruxelles per prendere parte al posto di Marco Rubio alla ministeriale degli Esteri alla Nato.

La polemica di Eva Kalli

Eva Kalli, l’ex vicepresidente del Parlamento europeo, finita al centro dell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate, ha dichiarato all’agenzia ANSA: “Il metodo in Belgio non è cambiato: isolamento, accuse vaghe, abuso delle misure cautelari e allontanamento forzato dai figli come nel mio caso. In Belgio le garanzie sono applicate in modo arbitrario, secondo l’utilità politica”.

Il caso Mogherini, agli occhi della politica greca, “suscita tristezza, ma nessuna sorpresa” perché “conferma che il metodo sopravvive e, se può succedere a un’ex Alta rappresentante o a una vicepresidente del Parlamento europeo, allora nessuno nell’Unione europea è al sicuro”.

Secondo Eva Kalli, “l’Ue deve difendere con fermezza le immunità dei suoi rappresentanti e pretendere prove concrete prima di avanzare qualsiasi accusa. È essenziale sanzionare le fughe di notizie che inquinano i procedimenti e introdurre un controllo effettivo sulle azioni delle autorità belghe che riguardano funzionari Ue. Occorre ristabilire chiaramente il confine tra diplomazia, lobbismo e corruzione”.