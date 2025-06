Dimissioni di Spalletti dopo Norvegia - Italia invocate dai tifosi sul web, l'annuncio del ct azzurro

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Anche se i tifosi sul web richiedono a gran voce le sue dimissioni dopo la partita Norvegia – Italia, Luciano Spalletti ha ribadito che non ha intenzione di abbandonare il suo ruolo. “Si va avanti con questo progetto, è il migliore che abbiamo valutato”, ha confermato il ct in sala stampa, nel corso di un’intervista dopo il match.

Spalletti, il commento dopo Norvegia – Italia: “primo gol evitabile”

Dopo la partita Norvegia – Italia, persa dalla nazionale azzurra, il web chiede a gran voce le dimissioni di Luciano Spalletti.

Il ct è intervenuto in sala stampa dopo il match con dei commenti a caldo sull’andamento della partita, analizzando errori e possibili margini di miglioramento.

Il commento di Nicolò Schira su X

“Il primo gol era evitabile, poi negli spazi larghi loro hanno un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà ed è stato tutto molto difficile” ha affermato il ct.

Nonostante il 3 a 0, il ct ha comunque difeso il proprio lavoro da tecnico: “La mancanza di giocatori che fanno l’uno contro uno e saltano l’avversario in certe circostanze fanno la differenza”.

Niente dimissioni: l’annuncio del ct

Luciano Spalletti ha inoltre risposto ai tifosi che richiedono le sue dimissioni dopo il 3 a 0 riportato in Norvegia – Italia.

“Faccio sempre capo a questo gruppo, è un gruppo che ho scelto e guardato” ha ribattuto il ct. “Si va avanti con questo progetto, è il migliore che abbiamo valutato”.

Spalletti non ha dunque intenzione di dimettersi, nonostante abbia confermato che ci siano alcuni punti da migliorare.

“Non possiamo dare certi vantaggi come fatto stasera”, ha confermato dopo la partita. “Bisogna far meglio, il gruppo lo difendo sempre ma si ha bisogno di giocatori che diano il loro meglio”.

I post su X

Tra coloro che, sui social, chiedono le dimissioni di Spalletti, Nicolò Schira.

“Stimo Luciano Spalletti ma è evidente come sia più tecnico da club che allenatore da nazionale. La sua Italia è senza gioco e anima: dopo flop a Euro2024 il tracollo in Norvegia rischia di lasciarci a casa per il terzo Mondiale di fila. Sarebbe tragico. Un’unica via: dimissioni”, ha scritto il giornalista sportivo su X. L’ex direttore di Rai Sport Enrico Varriale ha un’opinione leggermente diversa.

Anche il giornalista è intervenuto su X, con un post in cui ricorda che, a pagare, non può essere solo Spalletti: “Ha trovato macerie. Il calcio italiano va rifondato ma delle riforme annunciate da Gravina non se ne è vista una”.

E non mancano anche i politici che hanno deciso di prendere una posizione in merito: in un post X, anche il senatore Maurizio Gasparri ha parlato di dimissioni.

“Una vergogna. Spalletti andava cacciato dopo la disfatta europea. Se conoscesse la dignità si dimetterebbe”: questa la dura critica del senatore, alla quale fanno eco anche quelle dei tifosi indignati per la sconfitta.