Dimissioni per Eleonora Palmieri ferita a Crans-Montana, per la 29enne "almeno due anni" per guarire

Eleonora Palmieri, la 29enne ferita al volto e alle mani nell’incendio di Crans-Montana, è tornata a casa dopo quasi un mese di ricovero in ospedale tra Milano e Cesena. Con le sue prime parole dopo le dimissioni ha voluto mettere in risalto l’aspetto psicologico della guarigione e ha rivelato che le ustioni non si rimargineranno del tutto per almeno due anni.

Eleonora Palmieri dimessa dall’ospedale

Si è conclusa la degenza di Eleonora Palmieri all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era arrivata settimana scorsa dopo due settimane al Niguarda di Milano.

La 29enne rimasta ferita al volto e alle mani dalle fiamme dell’incendio di Crans-Montana, nel locale Le Constellation, ha parlato per la prima volta dopo il suo ricovero.

Il primo pensiero è stato per i medici del Centro Grandi Ustionati del Bufalini, che si sono presi cura di lei collaborando con quelli del Niguarda di Milano, che si erano occupati delle prime cure dopo l’incendio.

Due anni per guarire completamente

Palmieri ha però anche raccontato delle sue ferite. Ha spiegato che le ustioni sono lesioni particolari, che richiederanno almeno due anni di fisioterapia e di medicazioni per guarire completamente.

Forse molti non sanno che le ustioni sono traumi profondamente diversi dagli altri. Il percorso non si esaurisce con la fine del ricovero.

“E poi c’è la parte psicologica” ha voluto specificare la ragazza, che ha vissuto in prima persona l’incendio di Crans-Montana.

Eleonora Palmieri e l’incendio di Crans-Montana

Quando le fiamme si sono propagate dal piano inferiore del Le Constellation, Palmieri non era però ancora entrata nel locale. Era in fila, con il suo ragazzo, in attesa di entrare dopo aver trascorso la mezzanotte in piazza con alcuni amici.

È stato il caos successivo allo scoppio dell’incendio a metterla in pericolo. Nel tentativo di fuggire dalle fiamme, le decine di persone presenti nel locale l’hanno inavvertitamente trascinata all’interno.

Qui è venuta a contatto con il rogo che le ha procurato le ustioni al volto e alle mani. Quando è riuscita a uscire dal locale è stato proprio il suo ragazzo a portarla immediatamente in ospedale.