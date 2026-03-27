Dimissioni Santanchè, voci di un passaggio in Futuro Nazionale di Vannacci: possibile "vendetta" contro Meloni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Quali saranno le prossime mosse di Daniela Santanchè dopo le dimissioni forzate da ministra del Turismo? Conoscendo la sua storia appare difficile ipotizzare che possa stare ferma e in disparte, tanto che circolano già voci di un suo possibile passaggio da Fratelli d’Italia a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Una sorta di vendetta contro la premier Giorgia Meloni, che ne ha preteso il passo indietro dopo la sconfitta al referendum. Una ipotesi esclusa da Ignazio La Russa: “Sarà una risorsa per il partito”.

Daniela Santanchè dopo le dimissioni

“Non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me”.

Così ha scritto Daniela Santanchè nella lettera di dimissioni inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

ANSA

L’ormai ex ministra del Turismo non avrebbe digerito il passo indietro che le ha imposto la premier, anche perché, a differenza di Delmastro e Bartolozzi, non sembra aver avuto responsabilità specifiche per la sconfitta al referendum sulla giustizia.

Voci sul passaggio a Futuro Nazionale di Vannacci

Già poche ore dopo le dimissioni hanno iniziato a circolare voci e ipotesi sulle possibili mosse di Santanchè.

Tra questi rumors ci sono quelli che vedono la “pitonessa” verso il passaggio a Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega.

“La sua linea molto di destra”, scrive Mario Lavia su Linkiesta, potrebbe aiutare i vannacciani a togliere voti a Fratelli d’Italia, consumando così una sorta di vendetta nei confronti di Meloni.

Dal partito di Vannacci, al momento, respingono questa ipotesi: “Noi non abbiamo avuto nessuna interlocuzione con Santanchè”, afferma in una nota il deputato Edoardo Ziello.

La Russa lo esclude

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, molto vicino a Santanchè, esclude il cambio di casacca, perché “la conosco”, dice al Corriere della Sera.

E perché anche lei nella sua lettera scrive che “la cosa più importante era preservare l’amicizia con Giorgia e il futuro di FdI. E non si scrivono certe cose se si vuole andare via”.

Santanchè, dice La Russa, “sarà una risorsa per il partito, non certo un peso”.

E sulle dimissioni sostiene che “non ci sono impresentabili da cui liberarsi, né rese dei conti”. È solo un modo per ripartire dopo la sconfitta al referendum, spiega, “sottraendo agli avversari facili argomenti di strumentalizzazione”.

Il precedente: candidata premier con La Destra

La storia dice però che c’è un precedente. Nel 2007, in contrasto con Gianfranco Fini e il resto del centrodestra, Daniela Santanchè uscì da Alleanza Nazionale e con Francesco Storace fondò La Destra.

Il partito corse da solo alle elezioni politiche del 2008, con Santanché candidata premier, non superando la soglia di sbarramento.

Dopo pochi mesi Santanchè lasciò La Destra; poi, nel 2010, il rientro nel centrodestra, nel PdL, e la nomina a sottosegretario nel quarto governo Berlusconi.