Dimissioni shock del responsabile della sicurezza di OpenAI David Robinson a causa dei “rischi dell’IA”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

David Robinson, ormai ex responsabile della stesura dei report sulla sicurezza per i lanci di OpenAI, ha annunciato le proprie dimissioni attraverso un saggio pubblicato su The Atlantic. Robinson ha denunciato come la cultura aziendale dell’azienda e dell’intero settore della Silicon Valley favorisca una rincorsa frenetica che penalizza la gestione dei rischi.

Le dimissioni di David Robinson, responsabile della sicurezza di OpenAI

L’esperto David Robinson, tra i dipendenti con maggiore anzianità all’interno di OpenAI e finora responsabile della stesura dei report sulla sicurezza per ogni lancio, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Nell’intervento affidato a The Atlantic, Robinson si è detto convinto che “le aziende che sviluppano questa tecnologia non stiano prestando la dovuta attenzione” e ha sottolineato come la strada intrapresa dal settore sia ormai divenuta “inaccettabile”.

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Secondo l’ex dirigente, il cuore del problema risiede nell’assenza di “una saggezza che manca alla Silicon Valley: saggezza su come gestire tecnologie pericolose e, ancor più fondamentalmente, su cosa significhi prendersi cura delle persone”.

Critico verso la spinta alla crescita a ogni costo, Robinson ha spiegato che “un atteggiamento propositivo unito a scadenze di lavoro che si traducono in sprint perpetui” condiziona negativamente la tutela degli utenti: “Mentre l’azienda corre da un lancio all’altro, non riesce a raggiungere il livello di cura che ritengo necessario”.

I fallimenti dei sistemi di controllo

Analizzando il metodo operativo basato sul cosiddetto “apprendimento per tentativi ed errori”, Robinson ha chiarito che tale approccio “garantisce fallimenti periodici, e la portata di tali fallimenti sta crescendo man mano che i sistemi diventano più sofisticati”.

A dimostrazione delle proprie tesi, l’ex responsabile ha ricordato gli episodi recenti in cui i sistemi di sicurezza hanno ceduto, citando il caso in cui “un modello in fase di addestramento ha aggirato le restrizioni di accesso a Internet: un sistema di monitoraggio ha avvisato il personale umano, ma non ha disattivato automaticamente il modello come avrebbe dovuto”.

Per scongiurare scenari catastrofici o l’emergere di agenti autonomi capaci di operare “come team di hacker che non hanno mai bisogno di dormire”, Robinson ha invocato un cambio radicale: “I laboratori devono funzionare come centrali nucleari o aeroporti affollati, con livelli di ridondanza e una pianificazione accurata, in modo che l’inevitabile errore umano non apra la porta a un disastro”.

La risposta di OpenAI

Uscito dall’organizzazione, l’ex dirigente intende ora battersi dall’esterno affinché vi siano incentivi più forti alla sicurezza per far fronte al problema dell’allineamento dei modelli futuri ai valori umani, materia in cui “non abbiamo nulla che assomigli alla certezza”.

In risposta alle pesanti affermazioni di Robinson, un portavoce di OpenAI ha difeso l’operato del gruppo, dichiarando che l’azienda continua a “rafforzare le pratiche di prevenzione e sicurezza” e che non esita a “sospendere l’addestramento o a bloccare i modelli quando c’è bisogno di rallentare”.

Nonostante queste rassicurazioni, resta il fatto che l’addio di Robinson si aggiunge a quello di altri ricercatori ed esperti del settore, che hanno più volte posto l’accento sulla gestione dei rischi legati ai sistemi di intelligenza artificiale avanzata.