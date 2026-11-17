Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dimitri Cocciuti non considera conclusa l’esperienza di Drag Race Italia. Il programma si è fermato alla terza stagione, ma l’autore televisivo continua a credere nelle sue potenzialità e non esclude che possa avere un futuro. È una delle dichiarazioni più interessanti di questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, nella quale Dimitri Cocciuti racconta anche il nuovo incarico di Head of Unscripted della società di produzione Casta Diva, una responsabilità che interpreta come un’occasione per sperimentare e dare spazio a nuove idee. La sua carriera attraversa alcuni dei nomi e dei programmi più riconoscibili della televisione italiana. Dalla lunga esperienza in Ballandi al lavoro con Raffaella Carrà, fino a La porta magica su Rai 2, Dimitri Cocciuti ha costruito il proprio percorso dietro le quinte, difendendo una televisione capace di parlare a pubblici differenti senza rinunciare alla propria identità. Un mestiere imparato attraverso la gavetta e affrontato con una determinazione che, come suggerisce il cognome, non gli è mai mancata. Ma il racconto non si ferma agli ascolti, ai format e alle scelte editoriali. C’è anche lo scrittore, autore di romanzi nei quali esplora l’amore, la dipendenza affettiva e le identità queer. E c’è il ragazzo cresciuto a Centocelle, nella Roma di fine anni Novanta, che a quindici anni trovò il coraggio di fare coming out. Esperienze che hanno contribuito a formare una visione della vita nella quale la libertà di essere se stessi resta un principio irrinunciabile. Tra ricordi, cambiamenti e nuove responsabilità, Dimitri Cocciuti si confronta anche con una paura: non riuscire più a raccontare qualcosa di originale. Perché, più del fallimento, a spaventarlo è l’idea di perdere quella curiosità che lo ha portato, fin da bambino, a immaginare il proprio futuro dentro uno schermo televisivo.

Dimitri Cocciuti, lei è appena diventato Head of Unscripted di Casta Diva. Dopo tanti anni trascorsi a immaginare programmi, oggi ha anche la responsabilità di decidere quali idee meritino di essere sviluppate. Questo passaggio la fa sentire più libero oppure, paradossalmente, la costringe a essere più prudente?

“Tecnicamente dovrei essere più prudente, ma seguo sempre ciò che sento, perché è un principio fondamentale della mia vita. Al contrario, vivo questo passaggio come un sinonimo di libertà. Naturalmente è anche una responsabilità, ma la responsabilità non esclude la libertà. Ci metto sempre la faccia, nel bene e nel male. È sempre stato così, anche nelle mie decisioni. E credo che, quando si decide con questo spirito, sia ancora più bello assumersi le responsabilità delle proprie scelte”.

Lei ha detto in passato che la televisione deve parlare a tutti, senza lasciare indietro nessuno. Quando un progetto è culturalmente necessario ma commercialmente fragile, quanto è disposto a rischiare per difenderlo? E chi ha davvero l’ultima parola?

“Ho sempre difeso a spada tratta i miei progetti, anche quelli che richiedevano una maggiore attenzione e una particolare cura nella narrazione. L’ho sempre fatto e continuerò a farlo. L’ultima parola, molto spesso, se non sempre, spetta ai canali, a chi deve decidere se credere in un’idea e accettare di produrre un determinato programma. Mi è capitato di battermi moltissimo per progetti nei quali credevo. Basti pensare che, prima di riuscire a realizzare Drag Race, ho impiegato diversi anni. Veramente molti anni. In fondo, ho un cognome che mi aiuta: nomen omen, in questo caso”.

A proposito di Drag Race Italia, il programma si è fermato alla terza stagione. Considera conclusa quell’esperienza?

“No, è un format che, al momento, è arrivato fino alla terza stagione, ma per me non è un’esperienza conclusa. Sto cercando di capire che cosa possa succedere. È una situazione ancora in evoluzione, un work in progress. Non considero affatto concluso quel percorso. Credo fortemente che sia un programma capace di dare ancora molto al pubblico italiano, persino più di quanto abbia già dato”.

Quando un programma nel quale si è creduto molto non incontra il riscontro di pubblico sperato, come si reagisce? Come si affronta la possibilità che qualcosa non abbia funzionato?

“In televisione può succedere, soprattutto quando si ha la possibilità di sperimentare. Si può credere moltissimo in un’idea, ma al momento della messa in onda potrebbe non crearsi immediatamente il giusto feeling con gli spettatori. Sicuramente esiste una responsabilità del gruppo di lavoro, ma quando si realizzano grandi spettacoli il risultato dipende da tanti fattori. Questa combinazione può portare, inizialmente, a un riscontro non esattamente favorevole. Il tempo, però, può giocare a favore. Comprendendo il comportamento del pubblico e le sue reazioni, si può trovare una direzione che soddisfi sia chi guarda sia chi realizza il programma. È un po’ come nelle relazioni personali. Quando conosci qualcuno, magari quella persona risulta immediatamente simpatica, ma frequentandola ne scopri sfumature positive o negative. Oppure accade il contrario: inizialmente guardi qualcuno con diffidenza e, conoscendolo meglio, cominci ad apprezzarne le qualità. Amo molto i colpi di fulmine, ma mi piacciono anche le relazioni che si costruiscono piano piano. Credo che, alla lunga, questo valga anche per i programmi televisivi”.

C’è un programma al quale è particolarmente legato e che, secondo lei, non ha ricevuto dal pubblico o dagli editori l’attenzione che avrebbe meritato?

“Tra tutti i programmi che ho fatto, penso a Forte forte forte con Raffaella Carrà, l’ultimo che realizzammo insieme per Rai 1 prima di A raccontare comincia tu. Mi è dispiaciuto che non sia stato compreso appieno l’obiettivo di Raffaella. Sicuramente era un programma perfettibile, ma mi sarebbe piaciuto che a quel genere di progetto venisse offerta una seconda opportunità. Un altro programma che, a mio avviso, non ha ricevuto il consenso che speravo è Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio. Andò in onda in un periodo molto particolare, durante i Mondiali, in una situazione piuttosto complessa. È stato un esperimento che non ha avuto un enorme riscontro di pubblico, ma durante il quale ci siamo divertiti moltissimo”.

Lei ha attraversato una televisione che aveva ancora il potere di riunire milioni di persone davanti allo stesso schermo. Oggi il pubblico è frammentato, abituato a scegliere e a utilizzare linguaggi differenti. La televisione ha perso centralità perché è cambiato il pubblico oppure perché troppo spesso ha smesso di sorprenderlo?

“Penso che la televisione rimanga il focolare domestico. Lo dimostrano i numeri degli eventi: quando la gente vuole vedere la televisione, si collega. Eccome se si collega. Il vero tema è ciò che si propone. Bisogna smettere di rincorrere i social network. Questo non significa fingere che non esistano, perché sarebbe altrettanto sbagliato. Dovremmo ricordarci che facciamo televisione e che rappresentiamo un mezzo di comunicazione presente nelle case degli italiani. Grazie alle nuove tecnologie, peraltro, la televisione è ovunque, anche sugli smartphone. Non dobbiamo ragionare in termini di televisione contro il resto del mondo. Il punto è capire come possa integrarsi con i nuovi linguaggi, che cosa possa apprendere da essi e come, allo stesso tempo, mantenere la propria identità. La televisione è sopravvissuta al monopolio e si è adattata all’avvento di quella commerciale. Ha superato le pay TV e il passaggio dall’analogico al digitale. Può tranquillamente convivere anche con le piattaforme e i social network”.

Si parla continuamente di innovazione, ma i palinsesti sono pieni di titoli che ritornano, format già sperimentati e volti rassicuranti. È il pubblico a cercare sicurezza oppure sono gli editori ad avere paura di sbagliare?

“Secondo me ci sono due possibili letture. Da una parte c’è un pubblico che forse è diventato più nostalgico e si emoziona nel ritrovare determinati programmi. Oggi il cosiddetto target commerciale è composto essenzialmente dai Millennial e da una quota considerevole della Generazione X. Al netto della Generazione Z, che ha un approccio alla televisione diverso, forse è proprio questa composizione del pubblico a favorire un certo tipo di riscontro. Dall’altra parte, sicuramente, gli editori tendono a essere più prudenti. Devo dire, però, che negli ultimi tempi qualcosa sta cambiando. Percepisco una maggiore curiosità verso linguaggi e temi nuovi. Spero che questa sensazione corrisponda alla realtà, ma è ciò che mi sembra di cogliere in questo momento”.

Oggi la televisione, come nel caso di La porta magica, vostro grande successo su Rai 2, racconta sempre più spesso persone comuni, trasformando emozioni, conflitti e fragilità in contenuti. Dove colloca il confine tra raccontare autenticamente una vita e utilizzarla per costruire spettacolo?

“È un confine molto sottile. Non è tanto una questione di ciò che fai, ma di come lo fai. Se la storia che mi stai raccontando mi arriva al cuore, non mi sto approfittando di te: sto attraversando insieme a te quelle emozioni. Non abbiamo mai spettacolarizzato le storie che abbiamo raccontato, perché non abbiamo mai forzato la mano. Abbiamo sempre lasciato, con molto pudore, che le persone condividessero ciò che desideravano, nel modo in cui volevano farlo. La televisione ha molte funzioni e questo tipo di racconto rientra nell’intrattenimento. Nello specifico, parliamo di emotainment, cioè di un intrattenimento che emoziona. Non lo considero negativo in sé. Naturalmente, spettacolarizzare le fragilità delle persone sarebbe scorretto, ma una delle attenzioni fondamentali dei miei autori, della mia squadra e soprattutto di Andrea Delogu è proprio quella di rispettare profondamente chi viene da noi. Sono persone che ci portano il proprio vissuto, si espongono e raccontano una parte della loro vita. Magari, guardando quelle storie, ci rendiamo conto che qualcosa appartiene anche a noi. Lo fanno mettendoci la faccia. Credo che sia molto bello e che, umanamente, regali qualcosa in più. È un elemento che, a quell’ora, fa sicuramente la differenza rispetto a ciò che viene trasmesso sugli altri canali”.

US: Tommaso Martinelli

Lei ha lavorato per molti anni in Ballandi, contribuendo a costruire progetti e relazioni professionali importanti. Poi ha scelto di cambiare. Che cosa non le bastava più della posizione raggiunta? Quanto è stato difficile lasciare un ambiente nel quale era diventato un punto di riferimento?

“Innanzitutto, non credo di averlo mai detto pubblicamente: sono andato via da Ballandi in ottimi rapporti. Non è stata una separazione traumatica, né causata da qualche situazione particolare. Ho avuto la fortuna di cominciare questo lavoro a vent’anni e, arrivato ai quaranta, mi sono chiesto: che cosa voglio fare nella vita? Quale passaggio posso compiere adesso che, magari, più avanti potrebbe diventare troppo tardivo? Raffaella Carrà mi diceva sempre di fidarmi del mio istinto. Sentivo che quello era il momento giusto per cambiare. Sono uno che si tuffa nelle esperienze. Anche con un pizzico di incoscienza, mi sono detto che volevo sperimentare qualcosa di nuovo. Tra l’altro, non ho continuato nel ruolo che avevo in Ballandi. Ho fatto anche un passo indietro, nel senso che mi sono reinventato come curatore di programmi. L’ho fatto con grande entusiasmo e sono molto contento di quella decisione. Si trattava, peraltro, di un programma quotidiano Rai e per me è stata una grande soddisfazione”.

Oggi ha anche il compito di valorizzare nuovi autori. Spesso, però, chi ha esperienza tende, magari involontariamente, a riconoscere il talento soltanto quando gli somiglia. Qual è l’idea più distante dal suo gusto personale che sarebbe disposto a produrre? E come distingue un progetto davvero nuovo da uno che semplicemente non comprende?

“Dal punto di vista dei contenuti, sono aperto a tutto. Uno degli errori che si commettono, spesso inconsapevolmente, è rimanere nella propria bolla e pensare che possa funzionare soltanto ciò che piace a noi. La prima regola è aprirsi anche a contenuti lontani dai propri interessi. Le faccio una provocazione: non capisco nulla di K-pop. Però, considerando che in Italia esiste una quota considerevole di ragazzi e adolescenti che lo seguono, sarebbe sbagliato non prendere in considerazione un progetto legato a quel mondo. Lo stesso vale per il tennis. Non ne capisco nulla, nonostante sia uno sport che in questo momento riscuote un enorme interesse tra gli italiani. Ma se mi arrivasse un’idea geniale sul tennis, perché no? Quando lavoravo in Ballandi, per esempio, ho realizzato un programma su un ragazzo che affrontava avventure spericolate in giro per il mondo. Sono tutto tranne una persona che si dedica ad attività del genere, eppure ne ho colto il potenziale e quel programma è stato realizzato. Non bisogna rimanere nella propria comfort zone, soprattutto quando è legata ai gusti personali”.

L’apertura verso linguaggi lontani dai propri gusti è una qualità importante. Ma quali caratteristiche cerca nelle persone con cui decide di lavorare?

“Innanzitutto, mi piace lavorare con persone giovani e contribuire alla loro crescita. Ho avuto la fortuna di incontrare, durante il mio percorso, persone che mi hanno sostenuto, hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità di esprimermi. Credo che nella vita sia importante restituire ciò che si è ricevuto. Dall’altra parte, credo moltissimo nella gavetta. È fondamentale, perché non c’è niente di più sbagliato che saltare dei passaggi. Quando succede, mancano le basi. La televisione è un lavoro meticoloso, che si costruisce proprio partendo da quelle fondamenta. Saltando alcune tappe, rischi di non riuscire a comprenderne pienamente i meccanismi. C’è poi un altro aspetto per me imprescindibile: voglio lavorare con persone che si rispettino reciprocamente, credano nel lavoro di squadra e abbiano un approccio inclusivo verso ogni programma che realizziamo. Su questo non si discute. È una conditio sine qua non”.

Nel 2017, quando pubblicò Ogni cosa al suo posto, diceva di non considerarsi uno scrittore, ma un autore televisivo prestato alla narrativa. Oggi, dopo diversi romanzi e la ripubblicazione del primo, continua a sentirsi un ospite della letteratura oppure ha finalmente accettato di appartenere anche a quel mondo?

“Ho imparato a essere uno scrittore alla mia maniera. Le dico soltanto che ho cominciato a scrivere il quinto romanzo. Dopo una decina d’anni, penso di potermi concedere anche questa definizione. C’è stata un’evoluzione. Oggi sono più tranquillo nell’utilizzare la parola ‘scrittore’ per definire ciò che faccio”.

In televisione scrive pensando a un pubblico, a un formato e a un committente. In un romanzo, invece, può seguire i personaggi e raccontare emozioni senza gli stessi vincoli. Che cosa rappresenta per lei questa libertà di scrittura?

“Per me la scrittura è catarsi. Tendo a scrivere storie di formazione, coming of age, storie queer. Parlo d’amore, di evoluzione interiore, di separazioni e, più in generale, di sentimenti. Credo che, quando si scrive una storia, si metta sempre dentro una parte di sé. È un po’ come accade a chi scrive canzoni. Quali storie riesci a raccontare meglio, se non quelle nelle quali puoi trasferire emozioni che hai vissuto? Quando scrivo una storia, la immagino come se fosse un film o una serie televisiva. Questo, purtroppo o per fortuna, è il pedigree professionale dal quale provengo. Ogni volta che finisco un romanzo mi sento più libero e autentico. Sono convinto che, quando racconti una storia senza filtri, questa arrivi maggiormente al cuore di chi ti legge. Naturalmente, le mie non sono autobiografie, tutt’altro. Il vissuto personale può essere uno spunto, ma non significa che le vicende narrate siano necessariamente accadute a me. È una convinzione che applico anche alla televisione. Se l’emozione è autentica, chi mi guarda, mi ascolta o mi legge la riceve con la stessa intensità. Se invece costruisco una barriera, non riesco a raccontarla davvero. E allora, se vale la pena raccontare un’emozione, bisogna farlo senza filtri”.

A distanza di quasi dieci anni è tornato ai personaggi di Ogni cosa al suo posto con un sequel. Che cosa l’ha convinta a riprendere quelle storie?

“Il sequel è il mio quarto romanzo ed è uscito quest’anno. Nasce dal fatto che pensavo da anni di continuare a raccontare le storie di quei protagonisti che, dieci anni fa, mi avevano portato tanta fortuna. Per molto tempo, però, mi sono rifiutato di scriverlo. Ho sempre avuto una considerazione particolare dei sequel, perché credo sia molto difficile eguagliare il riscontro di un’opera che ha funzionato bene. A volte penso sia meglio lasciare una storia così com’è, piuttosto che tornare a metterci mano e rischiare di modificare qualcosa che ha già trovato un proprio posto nell’immaginario dei lettori. Un paio d’anni fa ho avuto l’idea di raccontare che cosa sarebbe potuto succedere oggi a un gruppo di adolescenti e come si sarebbero potute ricreare le condizioni e le emozioni che avevo descritto ambientando il primo romanzo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Mi interessava costruire questo confronto generazionale. Per farlo ho anche studiato: sono andato in un liceo, ho cercato di conoscere meglio gli studenti di oggi e il loro modo di vivere. La scoperta più bella è stata che, fondamentalmente, cambiano le epoche, ma i sentimenti rimangono gli stessi. È l’aspetto che mi ha colpito e che mi è piaciuto maggiormente raccontare”.

Ha anche ripubblicato il primo romanzo, arricchendolo con nuovi contenuti. Perché ha sentito il bisogno di offrirgli una seconda vita editoriale?

“Mi piaceva l’idea di ripubblicarlo dopo tanti anni, dandogli una nuova veste grafica e impreziosendolo con alcune novità. Anche perché Ogni cosa al suo posto, all’epoca, era uscito in maniera piuttosto avventurosa. Mi ero lanciato nel self-publishing con una certa incoscienza, in un momento in cui era ancora un mondo abbastanza inesplorato. E invece mi è scoppiata una bomba tra le mani, naturalmente in senso positivo. Dopo dieci anni mi piaceva l’idea di dare al mio primo titolo una casa editrice, che mi ha sostenuto molto in questa operazione, sia con la ripubblicazione del romanzo sia con il sequel, uscito sempre con loro. Abbiamo aggiunto delle illustrazioni e un capitolo in più, che in realtà è uno dei capitoli del sequel. Si crea così una sorta di incrocio tra i due libri. In origine avevo pensato a un altro capitolo aggiuntivo, rimasto inedito. Poi, per ragioni editoriali, insieme alla mia editor abbiamo deciso di non includerlo. Mi interessava soprattutto impreziosire il romanzo, più che rimettere mano alla storia. Perché, alla fine, è rimasta quella: non l’ho toccata”.

In Non lasciarti sfuggire ha affrontato la dipendenza affettiva, raccontando quanto sia difficile riconoscere un legame che ci fa male. Perché ha sentito il bisogno di esplorare proprio questa forma di fragilità?

“Come accennavo, nessuna delle storie che racconto è specificamente autobiografica. Anche perché, per esempio, non ho fatto viaggi nel tempo e non faccio il medico! Però alcune dinamiche mi riguardano da vicino. Nel caso di Non lasciarti sfuggire, ho voluto raccontare la dipendenza affettiva perché è un’esperienza che ho toccato molto da vicino. È un mondo sommerso, del quale si parla troppo poco, soprattutto all’interno della comunità LGBTQIA+. Nel mondo maschile è un argomento di cui praticamente non si discute, e nella comunità LGBTQIA+ trova ancora meno spazio. Non rincorro le storie perché possono ingolosire il mercato. Mi piace raccontare vicende che arrivino al cuore delle persone. Non devono necessariamente appartenere a un filone particolarmente in voga. Mi sembrava giusto e doveroso parlare di dipendenza affettiva in quel preciso momento storico. E sono molto contento di quel romanzo”.

Lavora in un mondo che misura continuamente il successo attraverso numeri, risultati e riconoscimenti. Quando scrive, aspetta la reazione dei lettori con la stessa ansia con cui si aspettano gli ascolti di un programma televisivo?

“No. Devo dire che non soffro questo tipo di ansia. Non vivo con quella delle dieci del mattino, quando arrivano i dati di ascolto, e nemmeno con quella delle classifiche di vendita. Non appartengo a quel mondo, anche se è un’ansia che capisco benissimo. Mi agitano di più altre situazioni. Ma quelle no”.

Lei ha raccontato che il suo coming out è stato un passaggio difficile, tanto da aver contribuito alla nascita del primo romanzo. Oggi decide anche quali storie possano trovare spazio in televisione. Quanto di quell’esperienza personale continua a orientare le sue scelte professionali?

“Ho vissuto un coming out sicuramente non facile, soprattutto per il periodo storico in cui è avvenuto. Avevo quindici anni, eravamo alla fine degli anni Novanta e non esisteva il contesto sociale che c’è oggi per affrontare un percorso del genere. Per quanto ancora oggi se ne sentano di tutti i colori, stiamo parlando di quasi trent’anni fa. Era un mondo lontanissimo da quello attuale, a una distanza quasi siderale. Per me rivendicare la mia identità, sia dentro casa sia nell’ambiente in cui vivevo, compreso il liceo classico che frequentavo, è stato fondamentale. Anche perché intorno a me vedevo persone che soffrivano proprio perché non erano in grado di fare altrettanto. Questa esperienza mi ha portato a insistere molto sul tema dell’inclusione. Credo in una società più inclusiva perché ho visto con i miei occhi che cosa significa vivere in una società che non lo è. Personalmente, credo di aver avuto gli strumenti per confrontarmi con quel contesto e affrontare anche l’ignoranza che incontravo. Proprio per questo ritengo fondamentale continuare a porre l’attenzione su questi temi. È un po’ ciò che abbiamo fatto anche con Drag Race. Quando una persona ti guarda e ti dice: ‘Grazie a te’, oppure legge un romanzo a tema LGBTQ+ e ti racconta: «Grazie a te ho trovato il coraggio di fare coming out con i miei genitori», o ancora: ‘Grazie a questo programma mi sono sentito meno solo’, ecco, per me è questo il valore dell’inclusione. Essere davvero inclusivi significa riuscire a costruire una società che accolga tutte e tutti, senza alcun tipo di discriminazione”.

Ha fatto coming out molto giovane, in un contesto sociale profondamente diverso da quello attuale. Guardando al ragazzo che era allora, si considerava un ribelle? Che significato aveva per lei quella ribellione?

“Da adolescente mi sentivo ribelle. Sono cresciuto a Centocelle e, trent’anni fa, non era esattamente il quartiere che è oggi. Per me un certo modo di vestire, tingermi i capelli, aver fatto coming out molto giovane, erano tutte forme di ribellione. Ricordo che al liceo ero, credo, l’unico ragazzo dichiarato. Avevo fatto coming out a scuola quando avevo quindici anni. Era una ribellione sana, perché mi opponevo a quelli che consideravo schemi sociali troppo chiusi. Passava attraverso le parole, il mio aspetto, il modo in cui sceglievo di presentarmi agli altri. Era un modo per sentirmi libero. Mi ribellavo per essere libero. Ed è proprio per questo che il concetto di libertà è sempre stato così importante per me. Oggi, però, non considero più la libertà di essere se stessi una forma di ribellione. Credo che sia, prima di tutto, un sacrosanto diritto di ognuno”.

Crescendo, spesso scopriamo che non esiste un’identità definitiva: cambiamo, ci contraddiciamo e talvolta abbandoniamo convinzioni che consideravamo incrollabili. Nel suo caso, c’è qualcosa che è cambiato profondamente nel modo di affrontare la vita?

“Non credo ci sia stato un cambiamento radicale. Fa parte del mio carattere. Ho sempre seguito il mio istinto e il mio modo di vedere le situazioni. Sicuramente il contesto in cui sono cresciuto, quello della periferia romana di fine anni Novanta, mi ha forgiato. Ma penso che sia stata soprattutto una somma di esperienze. Una qualità che il tempo mi ha portato, però, è la diplomazia. Una dote che da adolescente probabilmente non avevo e che ho acquisito strada facendo”.

Da ragazzo, invece, le capitava di essere più diretto?

“Sul lavoro non mi è mai capitato di comportarmi in quel modo. Al liceo, invece, sì. Davo delle rispostacce ai miei professori, soprattutto alla mia professoressa di storia dell’arte. Probabilmente non le stavo molto simpatico e lei non stava simpatica a me. Così, per anni, ho vissuto la storia dell’arte come un incubo. Poi il caso ha voluto che mi ritrovassi a scrivere più di cento documentari con Sky Arte. Pensi un po’! Avevo vissuto così male quel rapporto con la professoressa che, per anni, me la sono persino sognata di notte. Erano veri e propri incubi nei quali doveva interrogarmi. Con lei avevo avuto anche scontri verbali importanti”.

Prima di arrivare alla televisione ha vissuto esperienze molto diverse, lontane dal mondo dello spettacolo. Quanto hanno contribuito a formare la persona e il professionista che è diventato?

“Tantissimo. Ho fatto mille esperienze prima di cominciare a lavorare in televisione, anche se ho iniziato giovanissimo. Sono andato a vivere a Londra, ho seguito un fidanzato in Irlanda, ho fatto l’Erasmus in Germania. Ho lavorato anche in una nota catena di fast food, quella più antica, per intenderci! Tutte queste esperienze mi sono servite molto. Ho imparato a confrontarmi con culture diverse dalla mia e ad avere una visione del mondo più cosmopolita, più aperta mentalmente. Il lavoro nel fast food, invece, mi ha insegnato a interagire con tante persone, spesso con caratteri completamente distanti dal mio. Anche lì ho imparato quella diplomazia di cui parlavamo prima. Perché, come le raccontavo, ai tempi del liceo non era esattamente il mio punto di forza”.

Oggi ricopre un ruolo di responsabilità, ma ha iniziato dalla gavetta. Che cosa le hanno insegnato quei primi anni e quanto ritiene importante, soprattutto per i giovani che vogliono lavorare in televisione, partire dal basso?

“Sono molto grato ai miei inizi in questo mondo, quando lavoravo come runner. È proprio per questo che credo così tanto nella gavetta. È veramente formativa, perché aiuta a capire se ciò che stai facendo è realmente ciò che vuoi fare. E poi insegna che, qualunque sia il ruolo ricoperto, lo si può svolgere nel modo migliore mettendoci entusiasmo e amore. Quando tornavo a casa dopo aver fatto tutte le mie consegne, dopo essermi impegnato a svolgere seriamente ogni incarico, mi sentivo contento. Per me quella soddisfazione aveva un valore enorme. Credo che oggi dovremmo riflettere un po’ di più su questo aspetto, anche considerando il mondo in cui viviamo e ciò che vediamo riflesso sui social network. Non sono favorevole alla demonizzazione dei social. Penso che molti dei comportamenti che oggi osserviamo esistessero anche prima, soltanto che non li sentivamo o non li vedevamo con la stessa frequenza. Però credo che spesso si tenda a sentirsi arrivati troppo presto. Bisognerebbe recuperare l’entusiasmo dei primi passi. È fondamentale, perché quell’esperienza permette di costruire basi solide e di essere maggiormente preparati quando arriva il momento di assumersi nuove responsabilità. E questo non vale soltanto per la televisione, ma per qualsiasi lavoro”.

Lei ha trascorso tanti anni dietro le quinte, contribuendo al successo di personaggi molto conosciuti. Quanto è difficile accettare che il pubblico applauda un volto senza sapere chi ha costruito le parole, le idee e il racconto che lo sostengono?

“Credo che sia giusto che chi ci mette la faccia riceva i propri meriti. È comprensibile che il personaggio che appare in televisione si trovi al centro dell’attenzione. Dall’altra parte, però, mi dispiace che a volte non vengano valorizzate le maestranze che lavorano dietro le quinte. Mi piacerebbe che si diffondesse anche da noi un modo di raccontare la televisione un po’ all’americana. È ciò che, nel mio piccolo, tendo a fare: cercare di sdoganare le figure professionali che lavorano nel backstage. Perché non siamo alieni. Siamo persone che contribuiscono alla realizzazione di un programma. Questo non toglie nulla alla centralità di chi lo conduce. Ma credo sia importante far familiarizzare il pubblico anche con queste categorie di professionisti, che non sono figure astratte. Appartengono a un mondo fatto di competenze e professionalità che meriterebbero di essere maggiormente valorizzate”.

Il suo cognome sembra quasi una dichiarazione di carattere. Ma vorrei chiederle il contrario: qual è stata la volta in cui ha dovuto smettere di essere cocciuto, riconoscere di aver sbagliato e cambiare strada? Le è costato di più farlo nella vita privata o nel lavoro?

“Nel privato mi è capitato, anche nei rapporti con i fidanzati. Devo dire che in quei casi il mio cognome non mi è stato molto d’aiuto! Nella vita privata ho sicuramente dovuto imparare ad andare oltre certe caratteristiche del mio carattere. Sul lavoro è stato un percorso diverso, anche perché il mio ruolo negli anni è cambiato molto e sono aumentate le responsabilità. Rispetto agli inizi, quando avevo incarichi più limitati, oggi mi trovo a gestire situazioni differenti. Qualche piccolo momento in cui ho dovuto smettere di essere cocciuto c’è stato anche nella professione. Ma questo fa parte della dialettica e dei rapporti con le persone insieme alle quali realizzi i programmi. Perché i programmi non sono soltanto tuoi. C’è un interlocutore, che è l’editore, e bisogna trovare il giusto equilibrio per lavorare bene insieme, anche quando non si è allineati al cento per cento. Il nostro non è un lavoro assolutista. Bisogna anche sapersi venire incontro”.

Nel suo lavoro, quindi, il compromesso è inevitabile. Ma come si concilia questa necessità con il desiderio di difendere sempre le proprie idee?

“Bisogna fare una distinzione. Un conto è riconoscere la necessità di trovare compromessi, un altro è rinunciare a dire ciò che si pensa. Nel corso degli anni mi è capitato di trovarmi in situazioni nelle quali non ero completamente d’accordo con gli altri. Anche se, devo dire, la parte bella di questo lavoro è che molto spesso mi trovo sostanzialmente in piena sintonia con le persone con cui collaboro. Ma non ho mai rinunciato a dire la mia. Ho sempre espresso ciò che pensavo. Per me questa è una libertà fondamentale, che dovrebbe appartenere a tutte e a tutti”.

Nei suoi romanzi difende la libertà di essere se stessi, mentre nel lavoro deve fare i conti con regole, compromessi e obiettivi economici. Le è mai capitato di riconoscere una distanza tra l’uomo che vorrebbe essere e il professionista che le circostanze le chiedono di diventare?

“No, devo dirle di no. E non lo dico con presunzione, che è una caratteristica lontanissima da me. Non credo ci sia una reale distinzione tra il Dimitri privato e il Dimitri professionista. Se mi conoscesse nella vita privata, scoprirebbe che non sono affatto diverso da come mi pongo nel lavoro. Cerco sempre di essere alla mano, aperto al dialogo. Poi, magari, in alcuni contesti posso essere anche molto netto, deciso. Ma questo accade anche nella vita privata. Sinceramente non vedo grandi differenze tra le due dimensioni”.

Ha raggiunto un traguardo professionale importante a poco più di quarant’anni. Ma spesso il successo porta con sé una paura nuova: quella di non riuscire più a sorprendere, di ripetersi, di diventare prevedibili. Che cosa la spaventa di più oggi: fallire un progetto oppure accorgersi di non avere più niente di originale da raccontare?

“Non avere più niente di originale da raccontare. Per me il fallimento non è mai davvero tale, se hai fatto qualcosa in cui credevi. Credo sia molto più brutto ripetersi senza avere nulla di nuovo da offrire al pubblico. Il giorno in cui mi renderò conto di non avere più niente da raccontare sarà probabilmente quello in cui deciderò di dedicarmi ad altro. Ma una delle caratteristiche più belle di questo nuovo ruolo è che lo sto vivendo con lo stesso entusiasmo dei miei primi anni. È come se fosse un debutto 2.0, ma con qualche anno di esperienza alle spalle. Fortunatamente ho cominciato molto giovane e questo mi ha permesso di accumulare tanti anni di esperienza in una fase ancora fresca della mia vita. E vorrei specificare che mi sento ancora molto giovane! Aver iniziato presto mi è stato profondamente d’aiuto. Oggi sto rivivendo quell’entusiasmo e devo dire che è un momento bello. Un momento che arriva dopo una fase di profonda trasformazione”.

Vorrei proporle un gioco sui titoli dei suoi romanzi. Ogni cosa al suo posto, Vai quando vuoi, Non lasciarti sfuggire e Ti vengo a prendere dove ci siamo persi. Sono frasi che sembrano contenere indicazioni diverse sulla vita. Quale sceglierebbe oggi come regola per se stesso?

“Direi Ti vengo a prendere dove ci siamo persi. Ma non perché è il mio ultimo romanzo. A prima vista può sembrare un titolo dedicato a un’altra persona, ma amo pensarlo come un riflesso personale. A volte ci perdiamo nell’assuefazione alla quotidianità. Ci abituiamo a pensare che il tempo sia dilatato, quasi infinito, e che ci sia sempre spazio per fare ciò che desideriamo. Invece ci dimentichiamo che il tempo è qui e ora. Può accadere che, a un certo punto, la vita cambi improvvisamente. E allora magari ci chiediamo perché non abbiamo agito quando ne avevamo la possibilità. Quando non pensiamo a questo, in qualche modo ci perdiamo. Per me Ti vengo a prendere dove ci siamo persi è un’esortazione a non disperderci in un tempo vissuto senza consapevolezza, ma ad afferrare ogni secondo e godercelo”.

È un concetto che sente particolarmente vicino anche alla luce delle scelte che ha fatto nella sua vita, come quella di lasciare Ballandi e ricominciare?

“Sì e no, nel senso che è un concetto che mi appartiene molto, indipendentemente dalle singole esperienze. In più occasioni e in contesti diversi ho pensato di tergiversare, aspettando i cosiddetti tempi migliori. Ma alla fine la vita cambia quando si partecipa attivamente al cambiamento. L’ho provato in prima persona. Credo che, se non avessi lasciato Ballandi, probabilmente non si sarebbero create le condizioni per ciò che è arrivato dopo. È il famoso rapporto di causa ed effetto. Per questo credo sia un’esortazione valida per tutti, ma per me è diventata anche una sorta di mantra”.

E nella sua vita ci sono stati momenti nei quali, invece, ha amato perdersi?

“Ho amato perdermi quando mi sono lanciato nei progetti in cui credevo. Ho amato perdermi quando mi sono innamorato, senza pensare a nient’altro. Sono una persona che si dedica molto alle esperienze. Quando mi dono, mi dono tanto. Poi, però, se viene tradita la mia fiducia, tolgo altrettanto. Ma quando qualcosa mi coinvolge emotivamente, che sia un progetto, un amore o un’amicizia, mi dedico completamente. Le direi che sono generoso, ma la generosità devono riconoscerla gli altri, non io. Quello che posso dire è che mi spendo molto. Questo sì”.

Se potesse incontrare il Dimitri bambino, quello che ancora non sapeva quale sarebbe stato il suo futuro, che cosa pensa riconoscerebbe nell’uomo di oggi?

“Sicuramente la sua testardaggine! Ho sempre desiderato fare televisione, fin da quando ero piccolo. Ricordo che disegnavo insieme a mio nonno. Lui mi faceva disegnare su un quadernino e io disegnavo televisori. Sognavo la televisione. Per me era qualcosa di magico. La guardavo ed ero estasiato, perché rappresentava un mondo nuovo, nel quale desideravo entrare. Quando si ha la fortuna di fare il lavoro che si è sempre sognato, credo sia bellissimo. E penso che, se quel bambino potesse vedermi oggi, sarebbe molto, molto contento”.

Gli anticiperebbe qualcosa del futuro?

“No. Il futuro si costruisce, non si può spoilerare. Altrimenti che futuro sarebbe? Cambierebbe il corso del destino. Così come non vorrei che il me stesso dei prossimi vent’anni venisse a raccontarmi in anticipo ciò che succederà. Voglio viverlo io. Sono contrario agli spoiler in generale, quindi almeno su questo sono coerente!”.