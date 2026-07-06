Dino Cavallotto di 98 anni spara alla moglie Pia a Savona forse perché affetta da demenza e tenta il suicidio

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Potrebbe trasformarsi in tragedia il dramma familiare consumatosi nella città di Savona, in Liguria. Un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato a Pia, la moglie 86enne, per poi tentare il suicidio con delle lesioni autoinflitte. A pesare sarebbe stata la grave forma di demenza da cui Pia è affetta. La donna si trova in fin di vita, il marito è ricoverato al pronto soccorso in codice giallo.

Dino Cavallotto spara alla moglie Pia

Tragedia sfiorata nella città di Savona, in Liguria. Due persone residenti in via Mongrifone si trovano in ospedale.

Attorno alle ore 7:30 della mattina di lunedì 6 luglio, si è consumata una violenta lite tra Dino Cavallotto e la moglie Pia.

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Al culmine della discussione l’uomo, 98 anni, ha sparato alla moglie Pia, 86 anni, colpendola alla testa.

La prima a intervenire è stata una delle nipoti della coppia di anziani, contattata dai vicini allertati dalle urla e dagli insoliti rumori. Poco dopo sono arrivati gli altri nipoti.

Il tentato suicidio dopo la lite

I famigliari dei due anziani hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti il 118 e diverse ambulanze.

La donna è stata trovata incosciente e, intubata, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sarebbe in fin di vita.

Dopo aver colpito la moglie, Cavallotto avrebbe tentato di togliersi la vita autoinfliggendosi lesioni con un coltello.

Le ferite dell’uomo non sono state tuttavia ritenute gravi ed è stato trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

Pia è affetta da una grave demenza

Dino Cavallotto è stato fermato dai Carabinieri, mentre nell’abitazione in cui si è consumato il delitto è arrivata la polizia locale per i necessari accertamenti.

Secondo le prime ipotesi, riporta il quotidiano Il Secolo XIX, dietro il tentato omicidio/suicidio potrebbe celarsi una grande difficoltà familiare.

Pia, la vittima 86 anni, soffre da anni di una gravissima forma di demenza e il prendersene cura sarebbe diventato per il marito sempre più difficile.

Potrebbe essere stata la disperazione, dunque, a spingere il 98enne all’estremo gesto. È questa la pista su cui indagano gli inquirenti.