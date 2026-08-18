Dino Keber e le violenze a Tania Terrin prima del femminicidio a Camponogara, la rivelazione della mamma

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La madre di Tania Terrin, dopo il femminicidio – suicidio di Camponogara, ha parlato del rapporto della figlia con Dino Keber, definito “turbolento”. La donna ha raccontato che in un’occasione “le aveva tirato un pugno, graffiandola e facendole male a un timpano” e ad aprile “le aveva stretto le mani attorno al collo così forte da farle perdere i sensi”.

Le rivelazioni della mamma di Tania Terrin sulle violenze di Dino Keber

In un’intervista al Corriere della Sera, Mariella Forner, mamma di Tania Terrin, ha raccontato il rapporto “turbolento” della figlia con Dino Keber, sospettato di aver ucciso la 39enne, sua ex compagna, prima di suicidarsi.

Le sue parole: “Stavano insieme da due anni circa. Si erano lasciati e ripresi molte volte“.

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La donna ha raccontato così la prima aggressione subita dalla figlia: “Lui le aveva tirato un pugno, graffiandola e facendole male a un timpano”.

In un’altra occasione, lo scorso aprile, “le aveva stretto le mani attorno al collo così forte da farle perdere i sensi”.

Il racconto sul “cappio” di Dino Keber

Mariella Forner ha spiegato nel corso dell’intervista: “Si separavano, ma Dino stava distante da lei un mese al massimo, poi tornava. Lei lo perdonava e riprendeva a tartassarla. Messaggi, telefonate, scene di gelosia, controllo del telefono, pedinamenti“.

La donna ha raccontato ancora: “Da tempo lui si era costruito un cappio con una corda e, tutte le volte che mia figlia lo lasciava, glielo mostrava manipolandola, dicendo che si sarebbe ucciso“.

La mamma di Tania Terrin ha riferito che, nel corso del rapporto tra la figlia e Keber, quest’ultimo era stato denunciato “sette o otto volte, tre io, tre lei dai carabinieri e due o tre anche suo padre”. “C’era stato anche l‘ammonimento del questore“, ha aggiunto la donna.

Cosa è successo prima del femminicidio – suicidio di Camponogara

Mariella Forner, madre di Tania Terrin, ha riferito anche cos’è successo prima del femminicidio – suicidio di Camponogara: “Dino era tornato alla carica. Il 14 agosto lui era a Rimini con amici e ha iniziato a mandarle raffiche di messaggi e a tempestarla di telefonate. Mia figlia mi ha detto, l’indomani, che non aveva potuto chiudere occhio perché lui non mollava”.

Il racconto è proseguito così: “Lei era a casa di suo papà. Poi ci siamo viste e abbiamo trascorso il pomeriggio del Ferragosto insieme fino alle 17. ‘Mamma, forse vado a una festa alle 18, con una ventina di amici’, ha detto. Poi ho scoperto che la sera di sabato non si è mossa di casa. Io non l’ho voluta disturbare, solo dopo che me l’ha ammazzata ho capito che lui era tornato da Rimini e deve averla raggiunta a casa, con un pretesto”.