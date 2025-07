Diogo Jota del Liverpool morto in un incidente a Zamora, ricostruzione sullo schianto e l'incendio dell'auto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il mondo del calcio portoghese e inglese in lutto per la tragica scomparsa a soli 28 anni di Diogo Jota. L’attaccante del Liverpool è morto assieme al fratello Andrè in un incidente stradale in Spagna, nella provincia di Zamora. Secondo quanto ricostruito, la loro auto è uscita di strada in seguito allo scoppio di un pneumatico durante un sorpasso e ha poi preso fuoco, non lasciando scampo ai due.

Diogo Jota del Liverpool morto in un incidente in Spagna

Il calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese Diogo Jota è morto a 28 anni in un incidente stradale avvenuto nel nord della Spagna nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio.

Nello schianto è morto anche il fratello Andrè Silva, di due anni più giovane, anche lui calciatore professionista.

IPA Diogo Jota con la maglia del Liverpool

L’incidente, riferiscono i giornali spagnoli, è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo l’autostrada A-52 nel nord-ovest della Spagna, nella comunità autonoma di Castiglia e León.

La ricostruzione dell’incidente a Zamora

La Guardia civil ha riferito che l’auto sulla quale viaggiavano Diogo Jota e il fratello, una Lamborghini Huracan presa a noleggio, è uscita di strada all’altezza del comune di Cernadilla, nella provincia di Zamora.

Secondo quanto ricostruito, a provocare l’incidente sarebbero stati l’alta velocità e lo scoppio di un pneumatico.

Uno pneumatico posteriore sarebbe scoppiato mentre la vettura stava sorpassando un’altra macchina, facendo perdere il controllo del mezzo al conducente.

Lo schianto e l’incendio dell’auto

L’auto è uscita di strada andando a schiantarsi. Dopo l’impatto la macchina ha preso fuoco e i due occupanti sono rimasti bloccati nell’abitacolo.

Le fiamme non hanno lasciato scampo ai due fratelli. L’incendio si è esteso anche al terreno adiacente alla strada ed è stato poi domato dai vigili del fuoco.

I messaggi di cordoglio

Il Liverpool si dice “devastato” per la tragica scomparsa di Diogo Jota.

La nazionale portoghese in una nota scrive che il 28enne era “non solo un giocatore fantastico con quasi 50 presenze in nazionale, ma anche una persona straordinaria”.

Jota aveva una “gioia contagiosa” ed era “un punto di riferimento nella sua comunità”.

“Non ha senso. Poco fa eravamo insieme in nazionale, tu ti eri appena sposato”. Così Cristiano Ronaldo su X commenta la tragica notizia della scomparsa del compagno di squadra.

“Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, invio le mie condoglianze e vi auguro tutta la forza del mondo. So che sarete sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Ci mancherete tutti”.