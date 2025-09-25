Dipartimento di sicurezza Usa pubblica video in stile Pokemon sugli immigrati illegali: "Acchiapparli tutti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scoppia la polemica negli Stati Uniti per un bizzarro video diffuso sui social dal Dipartimento di Sicurezza Usa. Un filmato dai toni pop con grafiche e simboli dei Pokemon che racconta i raid e gli arresti dei presunti migranti irregolari compiuti dall’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione. Il video dell’amministrazione Trump usa anche “Gotta Catch ’Em All” (“Acchiappali tutti”), il celebre slogan della serie di giochi e anime giapponesi, paragonando persone a mostriciattoli.

Il video stile Pokemon della Sicurezza Usa

Sta facendo molto discutere il recente video pubblicato sui propri canali social dalla Homeland Security, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (DHS).

Si tratta di un video di propaganda per promuovere le attività della Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia federale per l’immigrazione nota in questi mesi per i raid di presunti migranti irregolari promossi dall’amministrazione di Donald Trump.

ANSA

Il filmato mostra una serie di raid del personale dell’Ice per arrestare quelle persone che Washington ritiene siano presenti sul suolo Usa in modo irregolare.

Ma lo fa usando sigla, grafiche e simboli dei Pokemon. Se non si conoscesse la fonte penseremmo tutti a uno scherzo di cattivo gusto.

Migranti irregolari come Pokemon

Nel video, curato nei dettagli, gli arresti reali si alternano a spezzoni del cartone animato, la grafica dei Pokemon si intreccia con i loghi e le scritte di DHS e ICE, con la sigla dell’anime a fare da colonna sonora.

Il filmato è stato diffuso sui canali social della Homeland Security con un semplice “Gotta Catch ’Em All” (“Acchiappali tutti“), lo storico slogan dei Pokemon.

Il video si chiude con alcune delle persone arrestate che vengono trasformate in carte collezionabili in stile Pokemon.

Un filmato dall’effetto disumanizzante, che paragona persone in carne e ossa a mostriciattoli da collezionare.

Il commento della Pokemon Company

Dopo la diffusione del video, è arrivata la presa di posizione della Pokemon Company, la società giapponese responsabile della gestione del marchio Pokemon, un franchise per bambini composto da videogiochi, serie animate, manga, un gioco di carte collezionabili e altro ancora.

“Siamo a conoscenza di un recente video pubblicato dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale che include immagini e linguaggio associati al nostro marchio”, ha detto un portavoce della società a Eurogamer.

“La nostra azienda non è stata coinvolta nella creazione o nella distribuzione di questo contenuto e non è stata concessa alcuna autorizzazione per l’uso della nostra proprietà intellettuale”.

Al momento però l’azienda non ha menzionato possibili azioni legali contro l’amministrazione Usa per l’uso illecito del marchio.