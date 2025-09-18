Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due professionisti sono stati arrestati a Piacenza per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con un giro d’affari illecito che avrebbe superato un milione di euro. L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile della Polizia, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un titolare di Centro di assistenza fiscale e di un commercialista, entrambi residenti nella città emiliana. L’indagine, coordinata dalla Procura, è partita dopo la denuncia di un cittadino straniero che aveva pagato 4mila euro per ottenere un nulla osta d’ingresso in Italia.

Le indagini e la scoperta del sistema illecito

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è stata avviata nel febbraio 2024 in seguito alla segnalazione di un cittadino straniero. Quest’ultimo aveva raccontato di aver acquistato per 4mila euro un nulla osta per lavorare in Italia, facendo emergere così un meccanismo ben organizzato. Gli investigatori hanno ricostruito un sistema in cui il titolare di un Caf e un commercialista, entrambi di Piacenza, risultavano coinvolti in una rete internazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il ruolo dei professionisti e il modus operandi

L’indagine ha permesso di accertare che il titolare del Caf sfruttava le procedure previste dal decreto flussi per creare false richieste di assunzione destinate a cittadini stranieri, in particolare di nazionalità egiziana. Per rendere credibili queste pratiche, si avvaleva della collaborazione di un commercialista che, in modo fraudolento, asseverava la capacità di reddito di 18 aziende coinvolte nell’indagine. La maggior parte di queste imprese, però, non aveva i requisiti finanziari necessari per assumere nemmeno un singolo lavoratore.

Il giro di denaro e la vendita dei nulla osta

Il titolare del Caf pagava al commercialista i nulla osta con poche centinaia di euro a pratica, utilizzando ricariche Poste Pay. Successivamente, questi nulla osta venivano rivenduti sul mercato estero a prezzi molto elevati, arrivando fino a 12mila euro ciascuno. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’emissione di 141 nulla osta falsi, che hanno generato profitti illeciti stimati in oltre un milione di euro.

Il coinvolgimento delle forze dell’ordine e le misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile di Piacenza con la collaborazione dell’ufficio immigrazione e dei militari della Guardia di finanza. Le forze dell’ordine hanno raccolto prove sufficienti per indagare i due professionisti e sottoporli a misure cautelari. Il giudice ha disposto per il titolare del Caf il divieto di dimora nella provincia di Piacenza, l’obbligo di firma e il divieto di esercitare attività di intermediazione per la ricerca di manodopera estera. Al commercialista è stato invece imposto il divieto di esercitare la propria professione.

Le reazioni e le prospettive future

La notizia dell’operazione ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica locale, soprattutto per la portata del sistema illecito scoperto e per il coinvolgimento di professionisti insospettabili. Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare fenomeni di immigrazione clandestina e di sfruttamento delle normative a fini criminali. L’indagine, che ha visto la partecipazione attiva della Procura di Piacenza, proseguirà per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per individuare altri soggetti coinvolti nella rete internazionale.

IPA