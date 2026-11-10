Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Irregolarità sul lavoro e impiego di un dipendente senza permesso di soggiorno: è stato denunciato il titolare di un panificio a Gricignano di Aversa, comune in provincia di Caserta. Il controllo, svolto nella mattinata del 9 novembre per verificare il rispetto delle norme su lavoro e sicurezza, ha portato anche alla sospensione dell’attività.

Caserta: verifiche nel panificio di Gricignano di Aversa

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ispezione è stata condotta dai militari della Stazione locale insieme al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta. Al termine degli accertamenti, il titolare, un 53enne residente nella provincia di Caserta, è stato denunciato in stato di libertà. Le verifiche nell’esercizio commerciale hanno fatto emergere diverse violazioni della normativa sul lavoro e sulla sicurezza.

Formazione e sorveglianza sanitaria

Al titolare è stato contestato di non aver garantito a un dipendente la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È stata inoltre rilevata l’omissione della sorveglianza sanitaria prevista per il lavoratore. Gli accertamenti hanno riscontrato anche l’impiego di un lavoratore extracomunitario senza il necessario permesso di soggiorno; per questa situazione sono state avviate le procedure previste dalla legge.

Sospensione e sanzioni

Le irregolarità hanno determinato la sospensione dell’attività lavorativa. Al titolare sono state contestate un’ammenda di 2.500 euro per le violazioni in materia di sicurezza e una sanzione amministrativa di 4.680 euro per l’impiego del lavoratore straniero irregolare. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IPA