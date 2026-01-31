Dipendente licenziata per un detersivo da meno di tre euro non pagato, un altro caso Pam finisce in tribunale

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una donna di 50 anni è stata licenziata perché non ha pagato un flacone di detersivo da 2,90 euro. O meglio, per aver sostituito una confezione rotta con una integra senza ripagare il prodotto. È quanto accaduto a una cassiera di Grosseto che, finito il suo turno di lavoro, ha fatto la spesa nel luogo in cui lavora.

Il detersivo non pagato

Come riporta il Corriere della Sera, la cinquantenne aveva fatto la spesa nel negozio in cui lavorava, comprando anche un flacone di detersivo da 2,90 euro.

Il problema è nato perché la confezione si era rotta e la cassiera, dopo aver chiesto l’autorizzazione al responsabile, aveva ripreso dallo scaffale, un flacone nuovo senza pagarlo.

L’episodio è avvenuto a settembre 2025 nel punto vendita Pam Panorama di via del Sabotino a Grosseto, il principale del capoluogo maremmano. La catena di supermercati Pam è recentemente balzata alle cronache anche a seguito dei licenziamenti dopo il caso dei test del carrello.

La denuncia della dipendente

La dipendente licenziata viene descritta come una lavoratrice storica della catena, con un’anzianità di una trentina d’anni, più o meno cinquantenne e con famiglia, mai una contestazione disciplinare alle spalle durante il lavoro.

Il suo caso, anticipato dal Tirreno e dal sito Maremma Oggi, lo ha denunciato la Filcams-Cgil grossetana, della questione si sta occupando il giudice del lavoro del tribunale locale.

La cassiera, dopo aver fatto la spesa, è uscita dal negozio con le mani ingombre dalle buste. Il flacone di plastica del detersivo, però, si è rotto appena fuori dall’uscita, versandosi nel piazzale.

La dipendente ha avvisato il responsabile del punto vendita dell’accaduto, segnalandogli anche una chiazza in cui sarebbe potuto scivolare qualcuno.

La donna ha spiegato che d’accordo con il responsabile, è infine tornata sullo scaffale dove ha preso una confezione sostitutiva, ma senza pagarla per la seconda volta.

Il licenziamento e il ricorso ai sindacati

Pochi giorni dopo l’episodio di settembre, la dipendente è stata convocata dai vertici locali di Pam che le hanno comunicato la contestazione disciplinare di non aver pagato il nuovo flacone del detersivo, licenziandola per giusta causa.

I suoi superiori le hanno spiegato che avrebbe dovuto pagare il detersivo per la seconda volta.

La donna si è quindi rivolta ai sindacati, nel caso specifico la Filcams Cgil, e del suo caso si sta occupando l’avvocato lavorista della confederazione, Paolo Martellucci.