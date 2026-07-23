Dipendente Tribunale di Milano nei guai, il modulo da 1 milione e l'ombra del clan Condello della 'ndrangheta

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Un dipendente del Tribunale di Milano è accusato di aver tentato di completare un’anomala procedura per dissequestrare circa 980 mila euro a favore di un 40enne di Reggio Calabria che, in passato, ha espiato una condanna definitiva per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a fiancheggiare la latitanza del boss della ‘ndrangheta Domenico Condello. Durante un colloquio con i suoi legali, il dipendente è scoppiato in lacrime.

Di cosa è accusato il dipendente del Tribunale di Milano

Come riporta il Corriere della Sera, un dipendente del Tribunale di Milano è stato indagato e perquisito nella sua stanza (posta sotto sequestro) dopo che non è stato in grado di esibire il provvedimento da lui eseguito il 15 luglio.

Quel giorno, come segnalato da Equitalia Giustizia, avrebbe avviato al Fug-Fondo unico giustizia dei beni confiscati un’”anomala procedura” per dissequestrare circa 980 mila euro (confiscati da un processo del 2015 del giudice Giulio Fanales) a favore di un 40enne di Reggio Calabria, co-indagato, che in passato ha espiato una condanna definitiva per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a fiancheggiare la latitanza (finita nel 2012) di uno dei più importanti boss della ‘ndrangheta, Domenico Condello “Micu u pacciu”.

Il dipendente del Tribunale di Milano sarebbe un autista dell’ufficio Gip, diventato nel corso degli anni una sorta di aiuto tuttofare in Tribunale, che da pochi giorni, tramite un concorso, si era conquistato la qualifica di “operatore giudiziario”.

Dietro alla perquisizione ordinata giovedì scorso dal pm Stefano Ammendola (assieme al procuratore Marcello Viola) nel settimo piano dell’Ufficio Gip in Tribunale ci sono le ipotesi di reato di “truffa allo Stato” e “falso ideologico“, con la contestazione dell’aggravante dell’”agevolazione mafiosa“.

La versione dell’indagato

In base a quanto riportato da Il Giorno, il dipendente del Tribunale di Milano sarebbe scoppiato in lacrime durante un colloquio con i suoi legali.

Sosterrebbe di aver agito “in buona fede” e di non conoscere il co-indagato. Altri gli avrebbero detto di compilare quel modulo “modello C”.

Nei prossimi giorni il dipendente del Tribunale di Milano potrebbe chiedere di essere interrogato.

Le parole dell’avvocato del dipendente del Tribunale di Milano

Il Giorno ha riferito anche le dichiarazioni dell’avvocato Roberto Grittini, difensore del dipendente pubblico assieme al collega Rocco Romellano.

Le parole del legale: “Il mio assistito è molto provato, sostiene di aver sempre agito con correttezza e lealtà nei confronti dell’istituzione e di non aver mai avuto alcuna relazione con il suo attuale co-indagato intestatario del modulo”.