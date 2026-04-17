Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioni

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Fuga di cloro al Bulgari Hotel di Roma durante lavori di manutenzione alla piscina: i vigili del fuoco hanno evacuato la struttura in zona Piazza Augusto Imperatore. Due operai sono rimasti intossicati e altre otto persone sottoposte a controlli in ospedale. Si tratta dell’ultimo episodio dopo altri casi simili avvenuti nella Capitale e in altre città.

Roma, esalazioni di cloro all’Hotel Bulgari

L’episodio è accaduto al centro di Roma nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, a pochi passi da Piazza Augusto Imperatore. L’incidente è legato a esalazioni anomale di cloro all’interno del Bulgari Hotel.

L’allarme è scattato intorno alle 16 durante alcune operazioni di manutenzione su una piscina decorativa e non balneabile, situata sulla terrazza della struttura.

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Due operai intossicati durante lavori in piscina

Secondo quanto riferito dalla direzione dell’hotel, due operai di una ditta esterna avrebbero accidentalmente miscelato sostanze chimiche incompatibili, generando vapori potenzialmente tossici.

L’odore pungente e la diffusione dei fumi hanno reso necessario un intervento immediato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha provveduto a chiudere via della Frezza per facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Per motivi di sicurezza, l’intera struttura è stata evacuata: numerosi clienti e dipendenti sono stati fatti uscire all’esterno. I due operai sono stati trasportati in ospedale con sintomi riconducibili a una lieve intossicazione da cloro, mentre altre otto persone sono state accompagnate per accertamenti precauzionali.

Le condizioni dei coinvolti non desterebbero particolare preoccupazione. I vigili del fuoco hanno successivamente escluso la presenza di rischi residui all’interno dell’edificio, dichiarando la situazione sotto controllo, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Esalazioni di cloro, i precedenti

L’episodio avvenuto nella Capitale non è isolato. Soltanto il giorno prima un caso simile era accaduto a Paullo, in Lombardia. Qui sette persone erano rimaste intossicate all’interno di una piscina, accusando sintomi respiratori e nausea. L’intervento tempestivo dei soccorsi aveva evitato conseguenze più gravi.

Un altro caso significativo si è verificato sempre a Roma nel 2025, con cinque minori rimasti intossicati in una piscina privata, fra cui un bambino ricoverato in terapia intensiva.

Nel maggio 2024, invece, a Milano ben 41 persone, tra cui 28 bambini, erano rimaste intossicate a causa di una fuoriuscita di cloro durante operazioni tecniche in una piscina comunale. Undici di loro erano state ricoverate in ospedale, mentre le altre avevano riportato sintomi più lievi, come irritazioni e difficoltà respiratorie.