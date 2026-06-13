Dipendenti di Autostrade siciliane intascavano pedaggi con biglietti falsi bloccando le casse, sospesi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Cinque dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane e un tecnico informatico sono stati sospesi dall’esercizio delle loro funzioni per la durata di sei mesi con l’accusa di peculato. Gli indagati modificavano i dati dei pedaggi inserendo tagliandi contraffatti da 90 centesimi nei terminali, impossessandosi della differenza in contanti pagata dagli utenti.

Sei mesi di stop per i dipendenti infedeli del Cas

Una vasta operazione nella gestione della rete viaria ha travolto il Consorzio Autostrade Siciliane, con la Procura di Termini Imerese che ha chiesto e ottenuto dal gip la sospensione temporanea dall’esercizio del pubblico servizio per sei mesi a carico di cinque dipendenti dell’ente e di un tecnico informatico di una ditta privata esterna.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di peculato per aver sottratto sistematicamente ingenti somme di denaro versate dagli automobilisti.

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Il primo filone d’indagine della Polizia Stradale ha preso in esame le barriere della Palermo-Messina, ma le Procure di Catania e Messina hanno già aperto fascicoli paralleli per accertare la presenza di altri dipendenti coinvolti nello stesso schema criminoso.

Il trucco dei biglietti falsi per rubare i pedaggi

Gli accertamenti investigativi, supportati da telecamere nascoste piazzate dalla Polstrada all’interno delle cabine di esazione di Buonfornello, Cefalù e Castelbuono, hanno svelato il modus operandi dei dipendenti.

Al momento del pagamento in contanti, i casellanti trattenevano il denaro e il tagliando originale consegnato dall’utente. Successivamente, anziché scansionare il titolo corretto, introducevano nel ricevitore di pista dei biglietti preparati in precedenza che registravano tariffe minime da appena 90 centesimi.

In questo modo i dipendenti riuscivano a intascare l’intera differenza del prezzo reale del pedaggio, con ammanchi singoli compresi tra i 7 e i 15 euro a transito.

Un danno da un milione di euro per le Autostrade Siciliane

Per massimizzare i profitti illeciti, i dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane non esitavano a bloccare deliberatamente le corsie automatiche destinate al pagamento autonomo degli automobilisti.

Il servizio di Mediaset

Abbassando le sbarre e attivando il semaforo rosso, costringevano i flussi di veicoli a convogliarsi verso i box presidiati manualmente, incrementando il volume di denaro contante riscuotibile di persona.

Secondo i vertici del Cas, che hanno fatto scattare l’inchiesta dopo aver notato discrepanze macroscopiche nei bilanci trimestrali, il danno complessivo stimato sull’intera rete autostradale dell’isola supera già il milione di euro, registrando un immediato incremento degli incassi regolari subito dopo la denuncia.