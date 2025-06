Dipendenti di un lido di Castellaneta Marina picchiano bagnante e lo trascinano in bagno, attività sospesa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 20 giorni la sospensione dell’attività per il titolare di un lido balneare a Castellaneta Marina, decisa dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso a seguito di accertamenti che hanno coinvolto cinque dipendenti dell’attività, ritenuti presunti responsabili di lesioni personali e minacce.

Indagini e provvedimenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto inizio nel mese di maggio, quando i militari della Stazione Carabinieri di Palagianello sono intervenuti presso un lido della litoranea di Castellaneta Marina in seguito a una segnalazione di aggressione violenta. Un avventore, dopo un diverbio con gli addetti alla sicurezza, è stato malmenato e trascinato privo di sensi nel bagno della struttura balneare. La vittima è stata assistita dal personale del 118 e ricoverata presso l’ospedale di Acquaviva delle Fonti con lesioni al volto e una prognosi di 30 giorni.

Violazioni amministrative

Le indagini successive hanno permesso di raccogliere indizi utili per identificare i presunti responsabili, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Secondo i controlli della Divisione Polizia Amministrativa, gli addetti alla sicurezza del locale, ritenuti presunti autori dell’aggressione, non erano iscritti all’apposito albo prefettizio come previsto dalle “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Inoltre, all’interno del lido, in occasione di eventi pubblici, era stato installato un chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande senza la prevista autorizzazione comunale.

Reazioni e decisioni

Pertanto, considerata la gravità dell’episodio che ha suscitato nell’opinione pubblica un notevole allarme sociale e rilevate le numerose violazioni di carattere amministrativo, il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto necessaria l’adozione di tale provvedimento.

