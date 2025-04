Dipendenti di un ristorante assistono al furto di una bici a Como: botte con i ladri prima di farli arrestare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti per rapina il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Due uomini tunisini, rispettivamente di 31 e 20 anni, sono stati fermati per concorso in rapina aggravata dopo aver tentato di sottrarre una bicicletta elettrica.

Il tentato furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 di domenica mattina. Una volante, durante un normale controllo del territorio in città, è stata fermata da un dipendente di un ristorante situato nei pressi di piazza Croggi. L’uomo ha riferito di aver bloccato due individui che avevano cercato di rubare una bicicletta elettrica del valore di quasi 2000 euro, appartenente a un collega.

L’intervento della polizia

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno preso in custodia i due tunisini, assicurandoli nell’auto di servizio. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che uno dei dipendenti del locale aveva notato i movimenti sospetti dei due uomini nei pressi del magazzino dove era custodita la bicicletta. Il 20enne è stato visto mentre cercava di allontanarsi con il mezzo, ma è stato subito fermato.

La fuga e l’arresto

Il complice, un 31enne, è riuscito inizialmente a fuggire, ma è stato inseguito da un altro dipendente del ristorante. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato bloccato poco distante. Entrambi sono stati portati in Questura, dove sono stati identificati e sono emersi i loro precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Conseguenze legali

In base agli elementi raccolti, i due sono stati arrestati per concorso in rapina aggravata. Inoltre, il 31enne è stato denunciato in stato di libertà per violazione di domicilio. Il Pubblico Ministero, informato delle attività svolte, ha disposto il trasferimento dei due arrestati presso la Casa Circondariale di Como.

Fonte foto: IPA