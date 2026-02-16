Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due dipendenti denunciati e quasi due tonnellate di rame recuperate: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso la Centrale ENEL Federico II di Cerano. L’azione è stata portata a termine nella mattinata del 3 febbraio, quando sono stati scoperti e bloccati i responsabili di un articolato sistema di furto e ricettazione ai danni dell’azienda energetica.

Furto di rame nell’azienda ENEL

Tutto ha avuto inizio quando l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, durante le consuete attività di controllo, ha notato un’insolita movimentazione di mezzi nei pressi dell’ingresso della Centrale ENEL di Cerano. L’anomalia ha subito destato sospetti, portando a una segnalazione all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I due uffici hanno quindi avviato una collaborazione, predisponendo un’attività congiunta di osservazione e monitoraggio. Grazie a questa sinergia è stato possibile ricostruire le modalità con cui alcuni dipendenti “infedeli” avevano organizzato un vero e proprio mercato parallelo di rame, sottraendo ingenti quantità di metallo rosso destinato al mercato nero.

Il modus operandi dei responsabili

L’indagine ha permesso di accertare che la condotta illecita prevedeva una prima fase di sguainatura dei cavi all’interno delle aree di pertinenza dell’impianto ENEL. Successivamente, per eludere i controlli alla porta carraia, i cavi venivano intrecciati e nascosti all’interno di furgoni normalmente utilizzati per il trasporto di attrezzature da cantiere.

Questa strategia ha consentito ai responsabili di occultare il rame e trasportarlo fuori dalla centrale senza destare sospetti, sfruttando la copertura delle attività lavorative ordinarie.

Il fermo e il sequestro del rame

Nella tarda mattinata del 3 febbraio gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Brindisi hanno fermato un furgone guidato da un uomo originario di Ostuni. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti oltre 300 Kg di rame, accuratamente nascosti.

Gli approfondimenti immediatamente avviati hanno portato alla scoperta di un container gestito da un brindisino legato al giovane ostunese fermato poco prima. Nel container erano stati occultati ulteriori cavi di rame per un peso complessivo di poco inferiore alle due tonnellate.

La restituzione del materiale e le conseguenze legali

I cavi di rame recuperati sono stati prontamente riconsegnati ai responsabili della Centrale ENEL Federico II. I due uomini coinvolti sono stati denunciati a piede libero e segnalati alla Procura della Repubblica di Brindisi per i reati di furto e ricettazione.

Le indagini, tuttavia, non si sono concluse: sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici che potrebbero aver preso parte all’organizzazione del traffico illecito di rame.

IPA