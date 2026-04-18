Direttore FBI Patel dà in escandescenze, non riusciva a loggarsi e pensava di essere licenziato: "Beve troppo"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Kash Patel, il direttore dell’FBI, è praticamente considerato un pericolo per la sicurezza nazionale negli Stati Uniti. Fedelissimo di Trump, l’ex procuratore federale 45enne sarebbe andato nel panico per un errore di login. Non riuscendo ad accedere al suo computer, Patel avrebbe dato in escandescenze convinto di essere stato licenziato. Un episodio che, unito alle numerose assenze e a un consumo eccessivo di alcol, starebbe preoccupando molti colleghi, e non solo, sull’affidabilità e la tenuta del direttore del Bureau.

Cosa è successo al direttore dell’FBI Patel

A riportare l’episodio con protagonista Kash Patel è The Atlantic, rivista statunitense di cultura.

Quello che era semplicemente un problema tecnico è diventato, letteralmente, un affare di Stato, con protagonista il direttore dell’agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti d’America.

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Il numero 1 dell’FBI, infatti, il 10 aprile avrebbe avuto un problema di accesso al suo computer: un semplice errore di login che lo avrebbe, secondo The Atlantic, gettato nel panico e nella paranoia.

Patel convinto di essere stato licenziato

Patel, in preda a una vera e propria crisi di nervi, avrebbe dato in escandescenze molto più di quanto un problema tecnico potesse giustificare.

Si sarebbe convinto di essere stato licenziato, rimosso dal suo incarico, dalla Casa Bianca.

Non solo: avrebbe iniziato a chiamare e avvisare collaboratori e alleati per comunicare di essere stato licenziato. “È stata tutta un’assurdità“, ha commentato un funzionario dell’FBI, visto che il problema tecnico è stato risolto nel giro di poco tempo.

Patel, assenze ingiustificate e sospetti di alcolismo

Ma questo è solo l’ultimo episodio che ha fatto emergere dubbi sull’affidabilità e persino sulla tenuta psicologica del direttore dell’FBI, cosa che poi si ripercuoterebbe sulla credibilità delle indagini federali.

Patel, infatti, sarebbe descritto dai colleghi come “paranoico”, oltre che come uno che mette in fila una serie preoccupante di assenze ingiustificate.

Non solo: The Atlantic riporta voci un consumo eccessivo di alcol da parte di Patel, che sarebbe ormai considerato una vera e propria minaccia per la sicurezza nazionale.

FBI: “Ci vediamo in Tribunale”

L’FBI dal canto suo nega tutto e, anzi, ha deciso di procedere contro The Atlantic, la rivista che ha realizzato l’inchiesta su Patel.

L’avvocato Jesse R. Binnall, che rappresenta il Bureau, infatti, ha annunciato, senza mezzi termini, azioni legali.

“Questa è la lettera che abbiamo inviato a The Atlantic e Sarah Fitzpatrick prima che pubblicassero il loro articolo diffamatorio sul direttore dell’FBI. Erano stati avvisati che le affermazioni erano categoricamente false e diffamatorie. Hanno pubblicato comunque. Ci vediamo in tribunale”.