Direttrice di Poste Italiane licenziata a Trapani per truffa ai clienti anziani, raggiro da 800 mila euro

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

C’è una presunta truffa, attuata da un’ex direttrice di un ufficio di Poste Italiane della provincia di Trapani, nei confronti di anziani ignari clienti. La donna è stata licenziata e sono stati sequestrati beni per 800mila euro. Le indagini sono iniziate in seguito alla denuncia di un anziano risparmiatore che aveva scoperto un ammanco sul libretto postale.

Truffa ai clienti e raggiro da 800 mila euro

I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere, truffa, peculato, riciclaggio e autoriciclaggio.

A Trapani si indaga su una presunta truffa attuata da un’ex direttrice di un ufficio postale della provincia nei confronti di anziani ignari clienti.

ANSA

I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni per equivalente di 800mila euro, emesso dal gip

Licenziata direttrice di Poste Italiane a Trapani

Le indagini del nucleo di Polizia economico-finanziaria Trapani sono coordinate dalla locale Procura.

Nell’inchiesta, oltre alla direttrice delle Poste che è già stata licenziata, sono indagate altre quattro persone, tutte a lei vicine, che avrebbero beneficiato dell’inganno.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di un anziano risparmiatore che aveva scoperto un ammanco sul libretto postale.

Come avveniva la truffa ai clienti anziani

I finanzieri hanno ricostruito anomali prelievi di contante che avvenivano contemporaneamente a operazioni di disinvestimento di titoli e di reinvestimento effettuate nell’ufficio postale.

Gli investigatori sono risaliti casi simili a danno di ignari risparmiatori, soprattutto persone anziane o in difficoltà, che avevano smobilizzato buoni fruttiferi postali, anche di cifre significative.

I risparmiatori sarebbero stati convinti dall’ex direttrice indagata a sottoscriverne di nuovi a tassi di interesse più vantaggiosi e ricevendo moduli di richiesta di emissione di buoni postali fruttiferi che in realtà non rappresentavano i titoli in cui ritenevano di avere investito o reinvestito i propri risparmi.

Restituto il denaro ai risparmiatori

Le somme sarebbero state reimpiegate in gran parte per spese voluttuarie.

Ma non solo: sarebbero state usate anche per finanziare un’attività economica, gestita sempre dalla ex direttrice.

Così come sarebbero state usate per pagare con bonifico fatture per interventi edilizi di manutenzione straordinaria eseguiti su alcuni immobili di proprietà di alcuni degli indagati che avevano fruito del “bonus facciate”.

Durante le indagini la direttrice è stata licenziata per giusta causa da Poste Italiane che ha collaborato alle indagini e provveduto a restituire integralmente ai risparmiatori truffati le somme di denaro illecitamente sottratte, per un totale di 800 mila euro.