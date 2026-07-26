Diritto alla riparazione degli elettrodomestici oltre la garanzia, nuove regole dal 31 luglio
Diritto alla riparazione: dal 31 luglio scattano i nuovi obblighi Ue per i produttori di beni di consumo per contrastare l'obsolescenza programmata
Entro il 31 luglio l’Italia e gli altri Stati membri dell’Unione Europea recepiranno la direttiva 2024/1799 per sancire in via definitiva il diritto alla riparazione 2026. La nuova normativa, nata per contrastare l’obsolescenza programmata e ridurre i rifiuti tecnologici, introduce un radicale cambio di marcia: la riparazione diventerà la scelta primaria e accessibile per i consumatori, imponendo stringenti vincoli ai fabbricanti di elettrodomestici e dispositivi elettronici.
- Diritto alla riparazione oltre la garanzia: cosa cambia
- Cosa devono fare i riparatori
- Cosa succederà in Italia
Diritto alla riparazione oltre la garanzia: cosa cambia
Come riporta ANSA, il fulcro del provvedimento risiede nel diretto obbligo di riparazione a carico dei fabbricanti, i quali dovranno garantire l’intervento anche al di fuori della garanzia legale di due anni, a patto che il prodotto sia tecnicamente ripristinabile.
I produttori dovranno fornire componenti di ricambio e manuali d’istruzione a prezzi ragionevoli, senza frapporre ostacoli tecnici o contrattuali all’uso di pezzi usati o compatibili.
Per tutelare gli acquirenti, se durante i primi due anni di copertura il cliente opta per il ripristino anziché per la sostituzione dell’articolo, la garanzia si estende automaticamente di altri dodici mesi.
Cosa devono fare i riparatori
I riparatori saranno tenuti a consegnare un modulo europeo informativo preliminare, valido 30 giorni, contenente i costi dettagliati, i tempi stimati per l’intervento e l’eventuale messa a disposizione di un bene sostitutivo temporaneo.
Qualora l’intervento risultasse del tutto impossibile, le aziende potranno proporre l’acquisto di un prodotto ricondizionato.
Il percorso normativo include anche la nascita di una piattaforma online europea entro il mese di luglio 2027, concepita per consentire agli utenti di individuare facilmente i centri di assistenza qualificati, i venditori di prodotti usati e i laboratori del proprio territorio.
Cosa succederà in Italia
L’Italia si è già attivata per recepire la direttiva inserendo le nuove tutele all’interno del Codice del Consumo.
Come ricordato dal presidente di Assoutenti Gabriele Melluso, ogni anno in Europa lo smaltimento di beni ancora funzionanti produce ben 35 milioni di tonnellate di rifiuti, generando altissimi costi ambientali e sociali.
Con il definitivo consolidamento del diritto alla riparazione, le aziende saranno stimolate a costruire prodotti più durevoli.
Resta tuttavia aperto il dibattito sulla definizione esatta dei prezzi dei ricambi, elemento chiave per rendere l’obbligo di riparazione una reale e vantaggiosa alternativa all’acquisto di un nuovo dispositivo.