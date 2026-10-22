Diritto alla riparazione per elettrodomestici fuori garanzia come lavatrici e tv retroattivo dal 31 luglio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A partire da giovedì 22 ottobre sono entrate in vigore nuove regole sul diritto alla riparazione per gli elettrodomestici fuori garanzia, dalle lavatrici alle tv. L’obiettivo è quello di allungare la vita dei prodotti tecnologici, ridurre gli sprechi e limitare il ricorso alla sostituzione di beni che sono ancora riparabili.

Cos’è il diritto alla riparazione

Il diritto alla riparazione consiste nella possibilità a ottenere la riparazione di un prodotto anche nei casi in cui il difetto non è coperto dalla garanzia legale.

In base a tale diritto, i produttori devono rendere possibile la riparazione oltre il periodo di garanzia, a titolo gratuito oppure a un prezzo ragionevole (e in tempi ragionevoli), mettendo a disposizione di consumatori e rivenditori indipendenti le informazioni tecniche e i pezzi di ricambio necessari.

A quali elettrodomestici e prodotti si applica il diritto alla riparazione

Il regime favorevole si applica solo alla riparazione dei prodotti elettrici ed elettronici più diffusi.

Nello specifico, almeno inizialmente, gli obblighi riguarderanno:

lavatrici;

lavasciuga;

frigoriferi;

lavastoviglie;

aspirapolveri;

display elettronici;

telefoni cordless;

cellulari;

tablet;

asciugatrici per uso domestico;

apparecchiature di saldatura;

server e prodotti di archiviazione dati;

beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri;

apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a uso domestico.

Per ciascuna di queste categorie la normativa europea prevede requisiti e disposizioni specifiche.

Quali obblighi hanno i produttori

Per i prodotti per cui è previsto il diritto alla riparazione, i produttori hanno l’obbligo di garantire la riparazione anche dopo la scadenza della garanzia, direttamente o attraverso altri professionisti.

Devono inoltre pubblicare, in un sito liberamente accessibile ai consumatori e ai riparatori, le informazioni sul servizio di riparazione e i prezzi indicativi degli interventi più comuni. Sono tenuti anche a mettere a disposizione dei consumatori e dei riparatori indipendenti le informazioni tecniche, i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari per eseguire le riparazioni.

I produttori non possono rifiutare una riparazione perché il bene in passato è stato riparato da un tecnico indipendente o dal consumatore stesso e neanche per motivi esclusivamente economici, per esempio sostenendo che l’intervento di riparazione sarebbe troppo costoso.

Se la riparazione risulta impossibile, possono proporre al consumatore un prodotto ricondizionato.

La nuova direttiva non ha stabilito un prezzo massimo per le riparazioni né per i pezzi di ricambio. Né il costo né i tempi di riparazione devono però scoraggiare la riparazione.

Durante il periodo di garanzia il referente per la riparazione rimane il venditore, che è responsabile della garanzia legale di conformità. Nel momento in cui scade la garanzia, invece, il consumatore deve rivolgersi al produttore o a un riparatore di sua scelta.

Quando sono entrate in vigore le nuove regole

Le nuove regole sono entrate in vigore da giovedì 22 ottobre 2026, ma la possibilità di aumentare di 12 mesi il diritto alla garanzia dei prodotti riparati si applica solo ai prodotti acquistati dal 31 luglio 2026.

Per quei prodotti, infatti, la durabilità è diventata un requisito essenziale di conformità.