Diritto di recesso per acquisti online cambia dal 19 giugno 2026, novità per chi deve restituire un prodotto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dal 19 giugno 2026 entrano in vigore nuove regole per gli acquisti online che puntano a rendere più semplice l’esercizio del diritto di recesso. Le novità riguardano tutti i consumatori che acquistano prodotti o servizi attraverso siti internet e applicazioni e che, successivamente, decidono di annullare l’acquisto entro i termini previsti dalla legge.

Come funziona il nuovo diritto di recesso online

Le modifiche derivano dal recepimento della Direttiva europea 2023/2673 e introducono nuovi obblighi per le aziende che vendono online.

La principale novità riguarda le modalità con cui il consumatore può comunicare la volontà di recedere da un contratto concluso online.

Come riporta La Stampa fino a oggi molti operatori richiedevano l’invio di moduli da compilare, comunicazioni tramite posta elettronica o procedure poco immediate.

Dal 19 giugno, invece, chi vende online dovrà mettere a disposizione una funzione digitale facilmente accessibile che consenta di esercitare il diritto di recesso direttamente attraverso il sito o l’app utilizzata per l’acquisto.

Il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo stabilisce che la funzione debba essere chiaramente individuabile e indicata con formule come “recedere dal contratto qui” oppure con diciture equivalenti.

La procedura dovrà permettere al consumatore di identificare il contratto interessato, inserire i dati necessari e completare la richiesta con una conferma finale.

La conferma dovrà essere immediata

Una volta ricevuta la richiesta di recesso, il venditore sarà tenuto a trasmettere senza ritardo una ricevuta su supporto durevole.

Nella comunicazione dovranno essere indicati il contenuto della richiesta, la data e l’ora di trasmissione.

In questo modo il consumatore avrà una prova documentale dell’avvenuto esercizio del diritto.

La normativa non impone necessariamente la presenza di un pulsante specifico, ma richiede che la funzione sia sempre visibile e accessibile durante tutto il periodo in cui il recesso può essere esercitato.

Acquisti online, la durata del diritto di ripensamento

Le nuove disposizioni non modificano la durata del diritto di ripensamento.

Per la maggior parte degli acquisti effettuati a distanza continua a valere il termine di 14 giorni entro il quale il consumatore può recedere senza dover fornire alcuna motivazione.

Per i beni fisici il meccanismo resta sostanzialmente invariato.

Dopo aver comunicato il recesso, il consumatore ha altri 14 giorni di tempo per restituire il prodotto acquistato.

Il venditore dovrà effettuare il rimborso entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso, comprese le eventuali spese di consegna standard sostenute al momento dell’acquisto.

Potrà attendere la restituzione del bene oppure una prova dell’avvenuta spedizione prima di procedere con il rimborso.

Le regole per servizi e contenuti digitali

Nel caso di abbonamenti software, consulenze digitali o corsi erogati a distanza, il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro i termini previsti.

Se però il servizio è già stato avviato su richiesta dell’utente, il fornitore può richiedere il pagamento della parte già usufruita.

Diversa la situazione per i contenuti digitali scaricabili.

Prodotti come ebook, videogiochi, film o altri contenuti digitali possono infatti perdere il diritto di recesso nel momento in cui l’esecuzione è iniziata, purché il consumatore abbia espresso il consenso all’avvio immediato e sia stato informato della conseguente perdita del diritto di ripensamento.

Le novità per i servizi finanziari

La riforma introduce disposizioni specifiche anche per i contratti finanziari conclusi a distanza.

Per questi prodotti il consumatore dispone generalmente di 14 giorni per recedere senza penali e senza obbligo di motivazione.

Il termine sale a 30 giorni nel caso delle forme pensionistiche complementari individuali e delle polizze vita.

La normativa prevede inoltre tutele rafforzate nei confronti delle cosiddette pratiche manipolative online.

I venditori non potranno utilizzare interfacce progettate per influenzare o limitare la libertà decisionale dell’utente.