Disabile sequestrato e torturato a Torre Annunziata: buttato in piscina "per gioco", chi sono gli arrestati

Un episodio di violenza inaudita ha sconvolto la comunità di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Una persona disabile è stata sequestrata in strada, trascinata con la forza in un’abitazione privata, sottoposta a insulti, percosse e infine gettata in una piscina nonostante non sapesse nuotare. L’incubo è durato ore, al termine delle quali la vittima è stata abbandonata in un fondo agricolo. La Procura ha fatto scattare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due giovani di 23 anni, accusati di sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

Disabile sequestrato e torturato a Torre Annunziata

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Pompei, la vittima, un cinquantenne con disabilità, è stata intercettata in strada e immobilizzata con un braccio al collo.

I due aggressori gli hanno tappato la bocca per impedirgli di chiedere aiuto e lo hanno costretto a salire in auto.

Il 50enne disabile è stato sequestrato a Torre Annunziata

Una volta raggiunta una villa con piscina, l’uomo è stato privato delle chiavi di casa e del cellulare, isolato e incapace di difendersi.

All’interno dell’abitazione sarebbe stato insultato ripetutamente, colpito fisicamente e poi spinto in acqua, dove ha rischiato di affogare.

I sequestratori lo avrebbero obbligato a rimanere nella piscina nonostante gridasse e chiedesse aiuto.

Solo dopo ore l’uomo è stato scaricato in una zona agricola e lasciato solo, con lesioni in diverse parti del corpo. I fatti risalgono all’agosto del 2024, ma l’indagine si è chiusa solo di recente.

La Procura: “Crudeltà per diletto”

Durissime le parole della Procura di Torre Annunziata, che ha descritto l’episodio come un atto compiuto “per motivi abietti e futili, all’esclusivo fine di diletto, con sevizie e crudeltà inutilmente inferte a una persona disabile, approfittando della sua minorata capacità che ne limitava la difesa”.

Un quadro che richiama scenari da “Arancia meccanica”, con la violenza utilizzata come mero passatempo.

Due persone arrestate

Dei due indagati, uno era già detenuto a Poggioreale per un altro procedimento e ha ricevuto la nuova ordinanza direttamente in carcere. Anche il complice è stato arrestato.

Entrambi dovranno ora rispondere delle accuse di sequestro di persona e lesioni personali.

Un episodio, quello avvenuto in provincia di Napoli, che ha lasciato sgomento, non solo per la brutalità dei gesti ma per l’assenza di qualunque movente, se non quello di divertirsi a spese di una persona indifesa.