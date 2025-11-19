Disability pass a Le Iene, minacce all'influencer Camilla De Pandis dopo le polemiche: "Ti vedo, preparati"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Camilla De Pandis, l’influencer finita al centro della bufera per aver utilizzato un disability pass per entrare in un parco giochi, è stata minacciata. Alcuni commenti e messaggi privati molto duri le auguravano la morte. La giovane si è scusata, ma ha parlato di una “ragazzata”. Lo show Le Iene l’ha messa di fronte a un’influencer con disabilità, che le ha spiegato il motivo per il quale quello che ha fatto non è uno scherzo.

Cosa ha fatto Camilla De Pandis

Camilla De Pandis è finita al centro dell’attenzione dei social per aver registrato un vlog nel quale mostrava l’utilizzo di un pass disabili per entrare agli Universal Studios di Orlando. Una sorta di “scherzo”, che le ha però permesso di saltare la fila alle attrazioni.

La giovane, influencer seguita da centinaia di migliaia di utenti sui social, ha dichiarato che voleva essere solo una trovata divertente per il suo pubblico, ma proprio questi (e poi tutti gli altri) hanno parlato di mancanza di rispetto verso le persone con disabilità.

Video Mediaset Camilla De Pandis entra in un parco saltando la fila con un “disability pass”

L’influencer si è scusata nei giorni seguenti, dopo la bufera, e ha ammesso l’errore. Ha chiesto scusa perché “è stata una leggerezza e non mi rendevo conto di quanto potesse essere offensivo”.

Critiche, insulti e minacce

Online si è scatenato il dibattito e non solo. Accanto a chi cercava di farle notare l’errore commesso, molti altri hanno preso il vlog e ne hanno fatto una presa in giro. Hanno così trasformato l’errore della ragazza, per quanto offensivo, in uno strumento per insultarla o addirittura minacciarla.

Accanto a questi, anche chi si batte per i diritti delle persone disabili, che ha cercato di portare la discussione a un altro livello: quello della sensibilizzazione. Mentre De Pandis definiva quanto commesso come una “ragazzata”, gli altri cercavano di far notare che non poteva essere soltanto raccontato come una leggerezza.

Poi le minacce. La giovane ha voluto denunciare di aver ricevuto una serie di messaggi molto violenti. Tra questi anche parole pesanti, come chi la minacciava di picchiarla per “renderla disabile”. “Ti vedo, preparati”, “Ti aspetto sotto casa” o “Ora sì che ti aspetta la 104” le hanno scritto. Minacce simili non fanno parte del dibattito che vuole portare consapevolezza, ma sfruttano la viralità semplicemente per attuare pratiche di bullismo.

L’incontro organizzato da Le Iene

Il programma Le Iene ha quindi messo a confronto Camilla De Pandis e Benedetta De Luca, content creator con disabilità che fa attivismo proprio sul tema dell’inclusività delle persone con disabilità.

Benedetta le spiega perché non si è trattato di una ragazzata e perché ha ricevuto così tante critiche. Il primo motivo è che la giovane influencer ha un pubblico molto ampio e ha una responsabilità.

Poi entra in gioco anche il fattore vita quotidiana. Le persone con disabilità si sono arrabbiate, e così come tutte le altre persone attente all’inclusione, perché mentre per Camilla è solo uno “scherzo” di una giornata, per le altre persone è una vita fatta di ostacoli: dall’attraversare la strada, fare la spesa, cucinare, andare in bagno.