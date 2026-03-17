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Il Comune di Crosia, nel Cosentino, ha disposto “l’evacuazione immediata e precauzionale di tutte le abitazioni situate in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d’acqua del territorio comunale”. Le fiumare Trionto e Fiumarella – fanno sapere i vigili del fuoco – hanno superato gli argini provocando diffusi allagamenti. Nel centro storico, inoltre, si è verificata una frana nei pressi delle case popolari che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso a persone rimaste bloccate in auto in panne e nelle abitazioni, a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Numerosi gli interventi, dalle prime ore di questa mattina, operati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza. Le criticità maggiori si registrano nei Comuni di Crosia, Corigliano Rossano, Mirto, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove si segnalano allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità.