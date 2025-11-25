Disastro ambientale a Canicattì, 12 indagati per aver bruciato e sversato rifiuti pericolosi in campagna
Dodici persone indagate per gestione illecita di rifiuti a Canicattì: notificati avvisi dopo indagini dei Carabinieri coordinati dalla Procura.
Dodici avvisi di conclusione delle indagini preliminari notificate dai Carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno notificato i provvedimenti a soggetti ritenuti coinvolti in condotte illecite nella gestione dei rifiuti. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha permesso di documentare numerosi episodi di abbandono, deposito incontrollato, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi, nella contrada Buccheri, nell’agro del Comune di Canicattì.
Le indagini e la fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è sviluppata al termine di una complessa attività investigativa, avviata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli accertamenti hanno riguardato la gestione dei rifiuti in una specifica area rurale, la contrada Buccheri, dove sono stati riscontrati comportamenti contrari alle normative ambientali vigenti.
Chi sono gli indagati e quali sono le accuse
Gli avvisi di conclusione delle indagini sono stati notificati a dodici soggetti, tra cui figurano sia privati cittadini sia titolari di attività agricole o imprenditoriali. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, i soggetti sarebbero coinvolti, a vario titolo, in condotte illecite legate alla gestione dei rifiuti. Le accuse riguardano episodi di abbandono e deposito incontrollato di materiali, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche di natura speciale e pericolosa.
Quando e dove sono avvenuti i fatti
Gli episodi contestati si sono verificati in contrada Buccheri, nell’agro del Comune di Canicattì, nell’arco di pochi giorni. Le indagini hanno permesso di documentare diverse decine di episodi, segnalando una situazione di particolare gravità e reiterazione delle condotte illecite.
Le modalità delle condotte illecite
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le condotte illecite sarebbero state realizzate attraverso lo sversamento incontrollato di materiali e il successivo incendio degli stessi. Queste azioni sono state compiute in violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), che disciplina la corretta gestione dei rifiuti e tutela l’ambiente da pratiche dannose.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.