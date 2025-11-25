Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dodici avvisi di conclusione delle indagini preliminari notificate dai Carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno notificato i provvedimenti a soggetti ritenuti coinvolti in condotte illecite nella gestione dei rifiuti. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha permesso di documentare numerosi episodi di abbandono, deposito incontrollato, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi, nella contrada Buccheri, nell’agro del Comune di Canicattì.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è sviluppata al termine di una complessa attività investigativa, avviata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli accertamenti hanno riguardato la gestione dei rifiuti in una specifica area rurale, la contrada Buccheri, dove sono stati riscontrati comportamenti contrari alle normative ambientali vigenti.

Chi sono gli indagati e quali sono le accuse

Gli avvisi di conclusione delle indagini sono stati notificati a dodici soggetti, tra cui figurano sia privati cittadini sia titolari di attività agricole o imprenditoriali. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, i soggetti sarebbero coinvolti, a vario titolo, in condotte illecite legate alla gestione dei rifiuti. Le accuse riguardano episodi di abbandono e deposito incontrollato di materiali, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche di natura speciale e pericolosa.

Quando e dove sono avvenuti i fatti

Gli episodi contestati si sono verificati in contrada Buccheri, nell’agro del Comune di Canicattì, nell’arco di pochi giorni. Le indagini hanno permesso di documentare diverse decine di episodi, segnalando una situazione di particolare gravità e reiterazione delle condotte illecite.

Le modalità delle condotte illecite

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le condotte illecite sarebbero state realizzate attraverso lo sversamento incontrollato di materiali e il successivo incendio degli stessi. Queste azioni sono state compiute in violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), che disciplina la corretta gestione dei rifiuti e tutela l’ambiente da pratiche dannose.

