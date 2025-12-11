Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di nove indagati e un maxi sequestro il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine nella bassa reggiana, dove è stata scoperta una presunta attività illecita di smaltimento di rifiuti che avrebbe causato un grave inquinamento ambientale. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia e guidata dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci, ha portato all’esecuzione di numerosi decreti di perquisizione e sequestro probatorio. Secondo quanto emerso, sarebbero coinvolti imprenditori, professionisti e funzionari pubblici, accusati anche di falso ideologico in atti pubblici.

Le indagini e la scoperta della discarica abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha visto la collaborazione tra il Nucleo Investigativo di Reggio Emilia e il NIPAAF, la specialità forestale dei Carabinieri. Le indagini hanno permesso di individuare una maxi-discarica abusiva, situata in un comune della bassa reggiana, dove sarebbero state accumulate oltre 900.000 tonnellate di scorie di acciaieria non trattate e scorie di fusione. Questa gestione illecita di rifiuti, secondo gli inquirenti, sarebbe andata avanti dal 2016 in modo continuativo.

Le accuse: inquinamento e falso ideologico

Al centro dell’inchiesta ci sono diverse ipotesi di reato, tra cui la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di ingente quantità di rifiuti non pericolosi. Gli investigatori ritengono che l’attività abbia compromesso e deteriorato le acque sotterranee della zona, con valori di ferro e arsenico che hanno superato i limiti consentiti. Oltre al danno ambientale, viene contestato anche il falso ideologico in atti pubblici: alcuni funzionari dell’ente di controllo avrebbero attestato il falso nei rapporti conclusivi, cercando di attribuire il superamento dei limiti di inquinamento alle caratteristiche geochimiche dei terreni, invece che alle condotte di smaltimento illecito.

I soggetti coinvolti e le perquisizioni

L’operazione ha coinvolto nove persone tra imprenditori, professionisti e funzionari pubblici, oltre a un ente aziendale. Gli indagati hanno un’età compresa tra 34 e 82 anni e risiedono in maggioranza nella bassa reggiana, con uno a Parma e uno in provincia di Modena. Tra loro figurano cinque pubblici ufficiali che avrebbero avuto un ruolo chiave nell’inchiesta. Le perquisizioni sono state effettuate presso le sedi legali e le unità locali di due società, oltre che negli studi professionali e in tutti gli ambienti a disposizione degli indagati.

Le modalità operative e gli obiettivi dell’inchiesta

L’attività investigativa è stata finalizzata alla ricerca di elementi di prova sulla natura e l’entità delle condotte contestate. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati materiali informatici e documentazione cartacea, che saranno analizzati dagli inquirenti per ricostruire la filiera dello smaltimento illecito e accertare le responsabilità individuali. A tutti gli indagati è stata notificata l’informazione di garanzia e il diritto di difesa, come previsto dalla legge.

Le conseguenze ambientali e il tentativo di insabbiamento

L’inchiesta ha acceso i riflettori su uno dei più gravi episodi di presunto danno ambientale nel territorio reggiano. Il deposito incontrollato di scorie avrebbe provocato la contaminazione delle falde acquifere, con livelli di ferro e arsenico oltre i limiti di legge. Il tentativo di coprire il disastro, secondo gli investigatori, sarebbe avvenuto attraverso la redazione di rapporti falsi da parte di funzionari dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, che avrebbero cercato di minimizzare la portata dell’inquinamento attribuendolo a cause naturali piuttosto che alle pratiche illecite di smaltimento.

Il ruolo delle società e degli enti coinvolti

I provvedimenti di perquisizione e sequestro hanno riguardato le sedi di due società e un ente aziendale, oltre agli studi professionali degli indagati. L’obiettivo degli inquirenti è quello di ricostruire la catena di responsabilità e individuare eventuali complicità nella gestione della discarica abusiva. L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i reati ambientali e il falso ideologico nella pubblica amministrazione.

Le prossime fasi dell’indagine

Il materiale sequestrato sarà ora sottoposto a un’attenta analisi da parte degli investigatori, che dovranno accertare la reale portata del danno ambientale e le responsabilità dei singoli indagati. L’inchiesta, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, con possibili nuovi indagati e ulteriori provvedimenti restrittivi.

Implicazioni per il territorio e la comunità

La scoperta della maxi-discarica abusiva e il presunto inquinamento ambientale hanno suscitato forte preoccupazione tra i residenti della bassa reggiana. Le autorità locali e regionali sono ora chiamate a monitorare la situazione e a garantire la bonifica delle aree contaminate, per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. L’operazione ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare i controlli e la trasparenza nella gestione dei rifiuti industriali.

