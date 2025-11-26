Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia e oltre 1.200 mc di rifiuti speciali sequestratidai Carabinieri Forestali del N.I.P.A.A.F. di Terni. L’operazione ha portato alla luce un caso di gestione illecita di rifiuti da parte di una nota azienda del settore edilizio, che avrebbe tentato di aggirare la normativa presentando materiali non conformi come prodotti recuperati.

Le indagini e le tecnologie impiegate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata particolarmente articolata e ha richiesto l’impiego di strumenti tecnologici avanzati. I militari del N.I.P.A.A.F. hanno utilizzato un dispositivo GNSS (Global Navigation Satellite System) di ultima generazione, in grado di garantire misurazioni estremamente precise delle aree oggetto di indagine. Questo strumento ha permesso di raccogliere dati affidabili e di supportare le verifiche tecniche necessarie per accertare la natura e la quantità dei materiali depositati nei pressi di Sabbione, a Terni.

L’accertamento dei fatti

Durante i rilievi, eseguiti da personale appositamente formato sia nell’uso del GNSS sia nell’analisi dei dati tramite software dedicati, è emerso che la maggior parte degli inerti provenienti da demolizioni edilizie non rispettava i criteri previsti per essere qualificati come “End of Waste”. Solo una minima parte del materiale risultava certificata come aggregato riciclato. La mancanza di tracciabilità del processo di recupero ha impedito di considerare questi materiali come prodotti, classificandoli invece come rifiuti a tutti gli effetti.

L’utilizzo illecito dei materiali

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il materiale inerte era stato impiegato per realizzare la pavimentazione di un piazzale. L’intento, secondo gli accertamenti, sarebbe stato quello di eludere la normativa sui rifiuti, presentando i materiali come prodotti recuperati nonostante l’assenza dei requisiti tecnici e documentali necessari per il riconoscimento dello status di “End of Waste”. Questa condotta ha portato alla contestazione della gestione illecita di rifiuti speciali a carico del titolare della ditta coinvolta.

Le conseguenze amministrative e penali

Al termine delle verifiche, i Carabinieri Forestali hanno stimato che nell’area oggetto di indagine erano stati depositati oltre 1.200 mc di rifiuti. Il titolare della ditta, che opera anche nel settore del recupero di materiali da demolizione, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali. Inoltre, è stato prescritto il ripristino dell’area e il corretto smaltimento dei materiali. Contestualmente, è stata elevata una sanzione amministrativa dell’importo di 6.500 euro, il cui pagamento consentirà l’estinzione del procedimento penale a carico dell’imprenditore.

Il contesto e le implicazioni

L’operazione dei Carabinieri Forestali del N.I.P.A.A.F. di Terni si inserisce in un più ampio quadro di controlli volti a contrastare le pratiche illecite nella gestione dei rifiuti speciali, con particolare attenzione al settore edilizio. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire la tracciabilità e la corretta certificazione dei materiali recuperati, al fine di tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

