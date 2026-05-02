Disavventura per Stefano De Martino, trova l'auto vandalizzata con graffi e segni misteriosi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Brutta disavventura per il conduttore Stefano De Martino, la sua auto è stata vandalizzata con dei segni e simboli misteriosi. La vettura era parcheggiata in strada, qualcuno l’ha graffiata e vi ha disegnato qualcosa che ancora non si è riusciti a decifrare. La carrozzeria sarebbe stata rovinata con una punta metallica. Si cerca l’autore del gesto.

Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino

Stefano De Martino aveva parcheggiato la macchina in strada per un impegno. Al ritorno si è ritrovato la brutta sorpresa.

Sull’auto sono stati trovati profondi graffi alla carrozzeria della fiancata e dei simboli confusi con qualche lettera.

A documentare l’episodio è stato il settimanale Nuovo, che gli ha dedicato la copertina e pubblicato le foto della portiera destra deturpata.

ANSA

Il giallo dei misteriosi simboli

Sulla lamiera, oltre ai simboli affiancati, si notano graffi profondi, tracciati con ogni probabilità con una punta metallica capace di scavare la vernice fino a intaccare la superficie.

Al momento non ci sarebbero indizi sull’autore del gesto e neanche sul significato dei misteriosi segni.

Poche settimane, l’auto del conduttore era stata presa di mira per motivi totalmente diversi. Sul parabrezza era stato lasciato un bigliettino da due fan di De Martino.

Era stato lo stesso presentatore a mostrare i foglio scritto da Giulia e Bea sui social.

Sul davanti c’era scritto: “Se sei Stefano De Martino apri e leggi… Se non lo sei aprilo comunque e fatti una risata”.

All’interno del biglietto le due avevano ironizzato sulle “manovre” fatte dal conduttore per parcheggiare e gli avevano augurato “buona giornata“.

I precedenti contro l’auto di Stefano De Martino

La macchina di Stefano De Martino ha subito danni già in altre occasioni.

Nel 2021, durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter a Milano, il conduttore aveva ritrovato lo specchietto divelto e abbandonato sull’asfalto, commentando l’accaduto con la consueta ironia su Instagram.

Nel 2025 invece, mentre era a bordo dell’auto, era stato avvicinato da due persone in scooter che, dopo aver urtato volutamente lo specchietto per attirare la sua attenzione, gli avevano sfilato dal polso un orologio di lusso, stimato intorno ai 40mila euro.