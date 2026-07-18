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È scattato un deferimento alla Procura della Repubblica di Palermo dopo un’operazione dei Carabinieri a Carini, dove un uomo di 70 anni è stato accusato di gestione non autorizzata di rifiuti. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di controlli mirati contro i reati ambientali, che hanno portato alla scoperta di una vasta area privata trasformata in una discarica abusiva.

Scoperta una discarica abusiva

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata avviata a seguito di un’attività di monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di contrastare i reati ambientali nella zona di Carini. I militari hanno deciso di effettuare un’ispezione presso una proprietà privata appartenente all’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno potuto constatare che l’intera area era stata adibita a discarica abusiva. Sul terreno sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti speciali, accumulati senza alcuna autorizzazione e in totale assenza di misure di tutela ambientale. Tra i materiali sequestrati figurano cumuli di materiale ferroso, scarti metallici, macerie, materiale edile di risulta e diversi veicoli parzialmente smantellati e cannibalizzati.

Sequestro dell’area e deferimento dell’indagato

Il proprietario del terreno, secondo quanto accertato dai militari, aveva completamente modificato la destinazione d’uso dell’area, trasformandola in un deposito incontrollato di scarti potenzialmente inquinanti. L’intera porzione di territorio interessata, insieme ai materiali rinvenuti, è stata posta sotto sequestro. Per l’uomo di 70 anni è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Palermo.

Le conseguenze dell’operazione

L’azione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati ambientali che minacciano il territorio e la salute pubblica. Il sequestro dell’area e il deferimento dell’indagato rappresentano un segnale importante nella lotta contro la gestione illecita di rifiuti e la tutela dell’ambiente.

IPA