Sequestro di rifiuti speciali e pericolosi e di 13 fabbricati abusivi a Ravanusa, dove sono state riscontrate gravi violazioni ambientali e urbanistiche. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato effettuato con il supporto dei militari della locale stazione, del personale tecnico dell’ARPA e dell’ASP, per contrastare fenomeni di degrado ambientale e abusi edilizi.

Operazione congiunta per la tutela dell’ambiente

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’azione è stata pianificata nell’ambito di una serie di controlli mirati a salvaguardare l’ambiente, il territorio e il benessere animale. I militari del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, affiancati dagli operatori della stazione locale e dagli esperti dell’ARPA e dell’ASP, hanno utilizzato anche un drone in dotazione per monitorare dall’alto alcune aree sospette del territorio di Ravanusa.

Le riprese aeree hanno permesso di individuare una vasta particella di terreno agricolo, estesa 1129 mq, dove è stato scoperto un deposito incontrollato di rifiuti. L’area, di circa 500 mq, è stata immediatamente posta sotto sequestro per la presenza di materiali altamente inquinanti e pericolosi per la salute pubblica e l’ecosistema.

Rifiuti speciali e pericolosi: la scoperta della discarica abusiva

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno rinvenuto una vera e propria discarica abusiva, composta da rifiuti di varia natura. Tra i materiali sequestrati figurano porzioni di autoveicoli, parti di motore, organi di trasmissione, radiatori, sportelli, un veicolo FIAT Punto privo di targa, un trattore agricolo SAME senza targa e telaio, un veicolo FIAT IVECO modello Strada, oltre a rifiuti plastici provenienti da attività agricole, come teli per serre.

Sono stati inoltre trovati pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici e altre sostanze pericolose, imballaggi metallici e plastici contaminati, bombole di gas metano, pneumatici fuori uso, filtri olio, batterie al piombo, rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tutti questi materiali sono stati classificati come rifiuti speciali e, in molti casi, pericolosi, in violazione delle normative di settore.

Un deferimento per reati ambientali

Per la gestione illecita dei rifiuti e la creazione della discarica abusiva, un soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’indagato dovrà rispondere di reati ambientali commessi, tra cui la gestione illecita di rifiuti e la realizzazione di discarica abusiva. Le autorità hanno sottolineato la gravità delle violazioni, che mettono a rischio la salute pubblica e l’integrità del territorio.

Abusi edilizi: 13 fabbricati e 20 lotti irregolari

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno approfondito anche la situazione urbanistica dell’area, insospettiti dalla presenza di costruzioni in una zona agricola. Con il supporto del personale tecnico del Comune di Ravanusa, è stato accertato che erano stati realizzati 13 fabbricati abusivi in totale assenza di regolare titolo abilitativo a costruire, come previsto dal D.P.R. 380/2001.

Inoltre, è stata scoperta una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, con 20 lotti irregolari, molti dei quali già recintati. L’intera area, estesa 7314 mq e di proprietà del Comune di Ravanusa, è risultata priva di qualsiasi autorizzazione urbanistica. I proprietari non hanno presentato alcuna documentazione prevista dal Testo unico edilizio, aggravando la loro posizione.

Dieci persone deferite per reati urbanistici

Per le violazioni riscontrate, i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento hanno deferito alla Procura della Repubblica 10 soggetti, accusati di aver eseguito lavori in assenza del permesso di costruire, di aver realizzato fabbricati abusivi e di aver effettuato una lottizzazione abusiva di terreni. Le ipotesi di reato sono state formulate ai sensi dell’art. 44, commi 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001.

Le autorità hanno sottolineato come la realizzazione di costruzioni e lottizzazioni senza le dovute autorizzazioni rappresenti una grave minaccia per l’assetto urbanistico e la sicurezza del territorio, oltre a costituire una violazione delle norme a tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Detenzione irregolare di animali: sanzioni in arrivo

Durante le verifiche, i militari hanno anche scoperto la presenza di 3 cavalli detenuti all’interno di alcuni dei fabbricati abusivi, adibiti a stalle. La detenzione degli animali è risultata irregolare, in quanto i locali non rispettavano le normative vigenti. L’ASP competente ha avviato le procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla difformità del luogo di detenzione.

Controlli estesi a tutta la provincia

L’operazione condotta a Ravanusa rappresenta solo una delle numerose attività di controllo che i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento stanno portando avanti nell’intera provincia, sia nell’entroterra che nelle aree costiere. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare fenomeni di illecito ambientale, abusi edilizi e maltrattamento di animali, garantendo la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni per individuare e reprimere le violazioni, invitando la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni sospette. I controlli proseguiranno nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle aree più a rischio di degrado ambientale e urbanistico.

Impatto sull’ambiente e sulla comunità

La scoperta della discarica abusiva e degli abusi edilizi a Ravanusa ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le associazioni ambientaliste, che da tempo chiedono maggiori controlli e interventi per la salvaguardia del territorio. La presenza di rifiuti pericolosi e la costruzione di edifici senza autorizzazione rappresentano un serio rischio per la salute pubblica, l’ambiente e la legalità.

Le autorità hanno assicurato che saranno adottate tutte le misure necessarie per bonificare l’area sequestrata e ripristinare le condizioni di sicurezza e legalità. Nel frattempo, prosegue l’attività investigativa per accertare eventuali ulteriori responsabilità e individuare tutti i soggetti coinvolti nelle attività illecite.

Conclusioni

L’operazione dei Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento a Ravanusa rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i reati ambientali e gli abusi edilizi. Il sequestro della discarica abusiva e dei fabbricati irregolari, insieme al deferimento di 11 persone complessivamente, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del territorio e della salute pubblica. I controlli continueranno su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità ambientale e urbanistica.

