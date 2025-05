Discorso di Donald Trump ai laureandi dell'Alabama, dalle uova alle Big Tech che ora "mi baciano il c***"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Mi odiavano durante il mio primo mandato, e ora mi baciano il c***“. Così il presidente statunitense Donald Trump parla dei magnati delle Big Tech durante un discorso ai laureandi dell’Università dell’Alabama. Un lungo intervento in cui Trump parla di tanti temi toccati durante la campagna elettorale e rivendica quanto fatto nei primi cento giorni del suo secondo mandato.

Il discorso di Trump agli studenti dell’Alabama

Giovedì 1 maggio il presidente statunitense Donald Trump ha tenuto un discorso ai laureati del 2025 dell’Università dell’Alabama, a Tuscaloosa.

Un lungo discorso in cui ha parlato di tanti temi che hanno fatto parte della sua campagna elettorale, dai dazi ai migranti fino alle persone transgender.

Una sorta di comizio elettorale che richiama quelli visti in questi giorni in cui rivendica quanto fatto dalla sua amministrazione nei primi cento giorni del suo secondo mandato.

Trump: le Big Tech “ora mi baciano il c***”

Un passaggio del discorso di Trump ha fatto il giro del mondo facendo molto discutere.

Rivolgendosi ai laureati il presidente americano ha detto che se i giovani vogliono arrivare lontano devono “rompere il sistema”, citando come esempi i suoi successi in politica, la vittoria alle elezioni da outsider nel 2016 e il secondo mandato.

E i suoi rapporti con i magnati di internet e delle Big Tech, Elon Musk e compagnia: “Mi odiavano durante il mio primo mandato, e ora mi baciano il c***. È impressionante, davvero”.

Una espressione volgare che Trump ha già usato recentemente, a inizio aprile, per deridere i leader stranieri impegnati nelle trattative per i dazi.

Il messaggio ai giovani americani

Rivolgendosi ai laureati dell’Università dell’Alabama, Donald Trump ha incoraggiato i giovani a fidarsi del proprio istinto e ad approcciare le sfide della vita con coraggio.

“Negli ultimi anni troppi dei nostri giovani sono stati educati a considerarsi vittime, a incolpare gli altri e a provare rabbia”, ha detto.

“Ma in America rifiutiamo l’idea che chiunque nasca vittima. I nostri eroi sono coloro che prendono in mano il proprio destino, creano la propria fortuna e determinano il proprio percorso”.

“Quindi non lasciate mai che nessuno vi dica che qualcosa è impossibile”, ha aggiunto. “Non c’è niente che non si possa fare se si è disposti a lottare per ottenerlo”.

Cosa ha detto Donald Trump

Per il resto Trump ha affrontato in modo sparso tanti temi di cui ha parlato molto in campagna elettorale, dal prezzo delle uova ai dazi fino alle elezioni “truccate” del 2020 vinte da Biden.

Il presidente americano ha rivendicato alcune delle cose fatte nei primi cento giorni del suo secondo mandato, come le deportazioni degli immigrati irregolari, tornando ad attaccare i giudici che si oppongono applicando la legge.

E come la riduzione dei diritti delle persone transgender, venendo applaudito dalla platea quando ha parlato di impedire alle atlete transgender di giocare nelle squadre femminili.

Ha poi contrapposto l’Università dell’Alabama a quella di Harvard, vantandosi di aver congelato più di 2 miliardi di dollari di finanziamenti federali.

La prestigiosa università ha detto no alle richieste di Trump, tra cui la chiusura dei programmi su diversità, equità e inclusione (Dei), la revisione delle ammissioni e delle assunzioni basate sul merito e la sorveglianza sugli studenti stranieri.