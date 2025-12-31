Discorso di fine anno di Sergio Mattarella, dai giovani alla pace e alla coesione: cosa dirà il presidente

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Come ogni anno, alle 20:30 viene trasmesso a reti unificate il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se nel 2024 aveva parlato di speranza, questo 31 dicembre lo sguardo è rivolto ai giovani, al futuro e alla situazione geopolitica nel mondo.

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella

Il Capo di Stato, alle 20:30, parla in diretta televisiva, in piedi a reti unificate dallo Studio alla Vetrata del Quirinale.

Si tratta dell’undicesimo messaggio di fine anno di Sergio Mattarella, eletto per la prima volta nel 2015.

Il presidente della Repubblica dovrebbe tenere un discorso della durata di circa 15 minuti nel quale, piuttosto che tracciare un bilancio dell’anno travagliato che si chiude, vorrebbe disegnare un orizzonte per quello che si apre.

Cosa dirà Mattarella nel discorso di fine anno

Tra i primi punti del discorso di Sergio Mattarella c’è l’auspicio di una pace giusta e non imposta per l’Ucraina, aggredita dalla Russia di Putin.

Il pensiero è rivolto anche al popolo di Gaza, a Israele e all’intero Medio Oriente affinché permanga la stabilità.

Lo spazio per gli appelli e gli allarmi già rivolti ai leader del mondo è invece breve. Come riporta il Corriere della Sera, il messaggio del presidente verte su un momento di riflessione collettiva volto ad accendere luci di speranza e fiducia.

I temi principali di Mattarella

L’accento è posto sul tema della coesione sociale con l’invito alle istituzioni a unire il Paese e ai cittadini a fare la propria parte per garantire la tenuta della società. Ai giovani il suggerimento è quello di “prendere in mano il proprio destino”.

Nelle prime bozze del testo, non ci sarebbero riferimenti alla riforma della giustizia, mentre Mattarella ricorda il referendum che il 2 giugno del 1946 archiviò la monarchia e sancì la scelta repubblicana.

In questo modo il presidente sottolinea come quei valori, ovvero il lavoro, il giusto salario, il rispetto dei diritti umani e della dignità di ciascuno, l’uguaglianza, l’accoglienza, la solidarietà, la tutela dei più fragili, la sanità pubblica, meritino ancora di essere onorati perché sono il fondamento della democrazia.