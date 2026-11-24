Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In un discorso al Parlamento Ue Ilaria Salis ha lanciato l’allarme per “l’arrivo dei fascisti”. La parlamentare di Sinistra Italiana ha duramente criticato l’operato del governo. Partita dalla denuncia del carovita, Salis ha affermato che “mentre una sparuta minoranza accumula ricchezze” ora “arrivano i fascisti a fare i cani da guardia dei padroni”. La parlamentare ha poi ringraziato i giovani che “non si fanno più fregare” e “scendono in piazza”.

Il discorso di Ilaria Salis al Parlamento Ue

Ilaria Salis, esponente di Sinistra Italiana, ha preso la parola davanti al Parlamento Ue a Strasburgo. La prima parte del discorso è stata dedicata alle condizioni economiche dell’Italia che “peggiorano continuamente” a causa del carovita “diventato insostenibile”.

Una situazione che, secondo Salis, è la peggiore degli ultimi decenni perché “mentre le famiglie non arrivano a fine mese e un’intera generazione ha davanti a sé prospettive peggiori rispetto ai genitori” c’è “una sparuta minoranza che accumula ricchezze scandalose”.

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Salis: “Ora arrivano i fascisti”

“Viviamo al tempo delle oligarchie”, ha proseguito Ilaria Salis. Nel suo discorso al Parlamento Ue la parlamentare ha poi denunciato che “ora arrivano i fascisti, come sempre pronti a fare i cani da guardia dei padroni”.

La seconda parte dell’intervento di Salis ha riguardato i giovani che “ormai scendono in piazza ovunque e non si fanno più fregare” motivo per cui “le destre li odiano così tanto”. “Le nuove generazioni – ha detto Salis – sanno bene che il problema è il capitalismo, che concentra le ricchezze nelle mani di pochi a scapito di tutti gli altri”.

“A questi giovani va il mio ringraziamento, perché insieme a loro cambieremo il mondo”, ha concluso Ilaria Salis nel suo discorso tenuto al Parlamento dell’Unione europea.

L’intervento di Salis contro il decreto cortei

La parlamentare di Sinistra Italiana, poche ore prima, non aveva risparmiato critiche al governo Meloni per gli emendamenti al decreto cortei proposti da Fratelli d’Italia. Ilaria Salis le ha bollate come “prove tecniche di regime” spiegando che il governo Meloni “dà il peggio di sé e mostra la sua natura autoritaria”.

In un video pubblicato sui suoi canali social, Salis boccia la proposta di “marchiare i manifestanti con vernice indelebile come si fa con il bestiame” e di “sospendere le borse di studio agli studenti anche solo indagati per reati legati alla manifestazione”.

“Alla faccia del garantismo, tutto questo non ha nulla a che vedere con la sicurezza, ma è solo repressione del dissenso e propaganda. Mandiamoli a casa, con le proteste, con il voto, con qualsiasi mezzo”, ha concluso Ilaria Salis.